William Cohn gestorben : Der Mann mit der unvergesslichen Stimme

Aktualisiert am

Die Fernsehzuschauer kannten William Cohn als Ansager und Sidekick des Entertainers Jan Böhmermann. Er war bei der ZDFneo-Sendung „Neo Magazin Royale“ in fast jeder Folge dabei. Im Talkformat „Roche & Böhmermann“ stellte er die Gäste vor, wo seine Beliebtheit 2012 begann, als er mit dicker Helmut-Kohl-Brille auftrat. Seine pointierten Texte, bissigen Kommentare und witzigen Einlassungen konterkarierten sein Äußeres - neben der Brille die knallbunten Pullover und die selbstbewusst zur Schau getragene Halbglatze - trugen zu seiner Popularität bei und machten ihn zur Kultfigur.

Als Schauspieler spiele Cohn kleinere Rollen in Fernsehserien und Filmen wie „Kupetzky“ und „House of Boys“, später auch in „Together Forever“ und „Der Alte“, machte sich mit seiner sonoren Bassstimme als Synchronsprecher einen Namen - und war auch als Autor aktiv. 2017 erschien sein Buch „Der gute Ton von Cohn - Elegant durch alle Lebenslagen“, ein Benimm-Ratgeber.



Wie Cohns Management am Samstag bestätigte, ist der Schauspieler, Sänger, Autor und Sprecher am Donnerstag „plötzlich und unerwartet“ in Basel gestorben. Er wurde 65 Jahre alt.