Die Säcke mit neuer Ware sind in Klassen eingeteilt. Erste, zweite, dritte. Wird ein Ballen aufgeschlitzt, rufen Händler die Preise aus. Sofort stürzen sich Dutzende in die Haufen und versuchen schnellstmöglich die besten Stücke auszuwählen. „Kommt alles von Altkleidercontainern aus dem Ausland“, sagt Bobby Kolade. Schon als Kind hat der Designer in Owino gebrauchte Kleidung gekauft. Heute kämpft er gegen den Schaden, den sie in seiner Heimat anrichtet.