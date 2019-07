Laut „Irish Times“ : Bloggerin Sophie Hingst gestorben

Die Bloggerin und Historikerin Marie Sophie Hingst starb laut einem Artikel in der Irish Times am 17. Juli. Sie wurde 31 Jahre alt. Über die Ursache ihres Todes gibt es bislang keine Informationen. Sophie Hingst wurde mit ihrem Blog „Read on, my dear“ bekannt, sie publizierte außerdem einen Bildband, der auf den von ihr ins Leben gerufenen Twitter-Hashtag #KunstgeschichtealsBrotbelag zurückging. Im Jahr 2017 wurde sie zur Bloggerin des Jahres gewählt, der Preis wurde ihr später wieder aberkannt.

Ende Mai 2019 deckte der „Spiegel“ auf, dass Hingst die Öffentlichkeit über ihre Familienabstammung und ihre Aktivitäten getäuscht und gefälschte Dokumente bei der Gedenkstätte Yad Vashem eingereicht habe. Auch die F.A.Z. nahm ein Interview, das sie mit Hingst über ihren Aufklärungsunterricht mit Flüchtlingen geführt hatte, offline, da es begründete Zweifel an ihrer Darstellung gab. Hingsts Blog ist seit der Spiegel-Reportage nicht mehr zu erreichen. Die Irish Times berichtet, Sophie Hingst habe wiederholt mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt.