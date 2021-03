Bill Gates und sein neues Buch : Er will die ganze Welt retten

Fossile Brennstoffe sind wie Wasser. So sieht es Bill Gates. Er veranschaulicht diese These mit einer Geschichte, die David Foster Wallace 2005 in seiner bekannten Rede am Kenyon College in Ohio erzählte. Sie geht so: Zwei junge Fische treffen auf einen älteren Fisch, der sie fragt: „Moin, Jungs, wie ist das Wasser?“ Die beiden jungen Fische schwimmen weiter, dann schaut der eine den anderen an und sagt: „Was zur Hölle ist denn Wasser?“

Die offensichtlichsten Aspekte unserer Realität, so Wallace’ Punkt, sind häufig jene, die man am ehesten übersieht. Darum geht es auch Gates. Fossile Brennstoffe seien „so allgegenwärtig, dass es schwierig sein kann, die vielfältigen Arten zu erkennen, in denen sie – und andere Quellen von Treibhausgasen – unser Leben tangieren“. Zahnbürsten sind aus Plastik, das Getreide fürs Müsli wird von Mähdreschern geerntet, die mit Diesel fahren, viele Kleidungsstücke bestehen aus dem Kunststoff Polyester.