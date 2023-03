Herr Klemm, Sie haben als Erster auf die Gefahren eines kommenden Lehrermangels hingewiesen. Wie beurteilen Sie die Empfehlungen der Expertenkommission der Kultusministerkonferenz (KMK) „zum Umgang mit dem akuten Lehrkräftemangel“?

In dem Empfehlungspapier der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) vermisse ich eine einführende Passage, von der leider klar ist, dass eine KMK-Kommission sie nicht schreiben würde, aber ich bin mal polemisch und sage, sie hätte folgendermaßen lauten müssen: „Es hat in der Schulpolitik ein Versagen großen Ausmaßes gegeben, das jetzt dazu führt, Lehrkräften, Eltern und Schülern die folgenden schmerzvollen Notmaßnahmen aufzubürden.“ Worin bestand dieses Versagen? Die Kulturminister haben in den Jahren 2016/2017, als sich spätestens abzeichnete, dass erheblich gestiegene Schülerzahlen auf sie zukommen, nicht mit einer Anpassung der Lehrerbedarfszahlen reagiert. Das Problem haben sie trotz Warnungen aus der Wissenschaft erst mit einer Verzögerung von drei Jahren erkannt, doch da war es schon zu spät. Hätte man die Ausbildungszahlen bei den Grundschulen schon 2016 hochgefahren, hätten wir vom Jahr 2021 an bereits über mehr Hochschulabsolventen verfügen können, spätestens im Jahr 2024 wären diese in den Grundschulen angekommen. Stattdessen musste man im Jahr 2017/18 für einen Studienplatz „Grundschule“ noch einen Abiturschnitt von 1,7 vorlegen.

Wie bewerten Sie die Maßnahmen im Einzelnen?

Es gibt gute Ansätze, bei vielen Maßnahmen bin ich aber sehr skeptisch. Zu korrigieren ist darüber hinaus eine Ungenauigkeit. Die Teilzeitquote bei Lehrern liegt nicht bei rund 47 Prozent, wie es in den Empfehlungen der SWK heißt, sondern laut Statistischem Bundesamt bei 41. Die Statistiken für Lehrpersonen kennen mehrere Gruppen: Neben den Lehrkräften gibt es die stundenweise Beschäftigten im Schulbereich – die katholischen und evangelischen Geistlichen etwa, die Tanzlehrer, die Bademeister oder an den beruflichen Schulen die Meister aus den Betrieben. Diese arbeiten zwar in Teilzeit, ihnen kann man aber natürlich nicht vorschreiben, mehr Stunden zu arbeiten. Sie sollten daher nicht in die Teilzeitquote bei Lehrern eingerechnet werden. Die so entstehende Quote von 41 Prozent ist natürlich immer noch höher als der Anteil der Teilzeitbeschäftigten unter allen abhängig Beschäftigten in Höhe von 29 Prozent. Aber auch hier muss man genauer hinschauen. Zwar liegt die Teilzeitquote bei Frauen im Schulbereich bei 47 Prozent, die unter allen abhängig Beschäftigten sogar geringfügig höher bei 48 Prozent laut Statistischem Bundesamt. Hier äußert sich schlicht der Trend, dass Frauen Familie und ihre berufliche Tätigkeit auszubalancieren versuchen, was ihnen die Männer bisher leider nur zum Teil nachmachen. Da nun 70 Prozent aller Lehrkräfte Frauen sind – bei allen abhängig Beschäftigten sind es nur 47 Prozent –, fällt die hohe Teilzeitquote bei sämtlichen Lehrern stärker ins Gewicht und landet bei eben jenen 29 Prozent. Das ist eine ganz banale Erklärung, und es ist schon übel zu suggerieren, dass Lehrer über ein besonderes Privileg bei der Teilzeitarbeit verfügten, woraus dann gefolgert wird, hier könne man durch Einschränkungen leicht mehr Arbeitsstunden herausholen.

Die Zahlen der Expertenkommission würden demnach gerade Lehrerinnen unter unsachlich erzeugten Druck setzen.