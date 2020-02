Filme im Berlinale-Wettbewerb : Das ideologische Ich überwinden

Ein Auge. Starr und still. Nicht eigentlich ängstlich, sondern gebannt von Erstaunen. Von Zweifel über das, was es gesehen hat. Den Bildern, die durch seine Pupille eingedrungen sind, hängt das Auge nach, es kann nicht zwinkern und vergessen, es muss ständig weiter schauen und will doch eigentlich erst noch ordnen. Das Auge kommt nicht nach, jeder Blick ist im Grunde gescheiterte Abwehr eines neuen Eindrucks. Das Auge gehört einem Künstler mit gebrochenem Bewusstsein.

Als Sohn einer italienischen Auswanderin, der nach ihrem Tod kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs von einem Schweizer Ehepaar adoptiert wird, zeigt er schon als Kind Zeichen schwerer körperlicher und seelischer Leiden. In der Schule wird er vom Lehrer und seinen Mitschülern misshandelt, in einen Sack gesteckt und angehustet. Für immer wird ihm dieser grausam keuchende Ton im Ohr bleiben und mit ihm die Demütigung, die er von seinen Mitmenschen erfuhr. Auf die verweigerte Zuneigung antwortet er mit unkontrollierten Gefühlsausbrüchen, die Ziehmutter redet ihm einen „Teufel im Kopf“ ein, also schlägt er sich die Schläfe an immer der gleichen Stelle auf: „Wenn das Blut fließt, fließt auch das Böse heraus.“ Man schickt ihn ins Waisenhaus und in die psychiatrische Anstalt, später wird er nach Italien ausgewiesen, in die Po-Ebene, wo er jahrelang wie ein Aussätziger in einer Waldhütte lebt, arm und verlassen, nur die Tiere sind seine Vertrauten. Mit ihnen verbündet er sich, wird nur ruhig, wenn er seine Stirn gegen den Hals eines Esels lehnt oder schnatternd inmitten einer Gänseschar steht.

Und auch später, nachdem ihn ein römischer Bildhauer als eine Art „edlen Wilden“ in sein Atelier genommen hat und in der Malerei seine Begabung entdeckt, sind es lange immer nur die Tiere, denen er Beachtung schenkt. Sie malt er in all ihren Ausdrucksnuancen – die Angst des abstoßend hässlichen Einzelgängers vor der Misshandlung durch seine Mitmenschen drückt sich aus in einem aufgerissenen Löwenmaul oder scheuenden Pferden. Erst als er erfolgreich wird, seine Bilder in Rom gezeigt werden, kommen neue Motive hinzu. Selbstporträts, Landschaften und irgendwann auch eine Frau. Der sehnsüchtige Wunsch nach einer Bindung kommt zu spät, gerade als er seine Abscheu vor dem anderen Geschlecht überwindet, erliegt er einem Schlaganfall und stirbt.

Ein unumwunden leidenschaftlicher Film

„Volevo nascondermi“ („Ich wollte mich verstecken“) ist der erste Wettbewerbsfilm auf der diesjährigen Berlinale. Mit ruhiger Intensität erzählt der italienische Regisseur Giorgio Diritti die Lebensgeschichte des Künstlers Antonio Ligabue nach. Mit dem phantastischen Elio Germano hat er dafür einen Protagonisten gefunden, dessen physisch kompromissloses Spiel man atemlos verfolgt. Sein Körper, seine Gesten, seine Sprache – alles ist durchdrungen von der Erfahrung des Ausschlusses, der Einsicht, ein Aussätziger zu sein in einer Gesellschaft, die schon den Reinheitsgeboten des aufkommenden Faschismus gehorcht.