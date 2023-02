Aktualisiert am

In diesem Jahr ehrt die Berlinale den Regisseur Steven Spielberg für sein Lebenswerk. Aber ist das, was da geehrt wird, eine bruchlose Einheit? Ein Deutungsversuch.

Bewegung als reiner Horror, ohne Gesicht, ohne Motiv. Ein Auto, durch leere Landschaft verfolgt von einem Tanklaster in großer Geschwindigkeit. Staub wirbelt, Reisigballen fliegen, Reifen quietschen. Wer ist da unterwegs? Der Mann im Kleinwagen kennt die Strecke, aber nicht seinen Verfolger. Der Mann im Laster bleibt unsichtbar, nur seinen Arm streckt er einmal aus der Fahrerkabine, und immer wieder sehen wir seine Füße in Cowboystiefeln. Sind es seine Füße, seine Stiefel? Was hat er vor? Wer waren seine Opfer, deren dreckige Nummernschilder er unter den Motorgrill geschraubt hat, der dem Laster das Gesicht gibt, das dem Fahrer fehlt?

Verena Lueken Freie Autorin im Feuilleton.

Es tut nichts zur Sache. Dies ist purer Suspense. Der Laster überholt, fällt zurück, lässt den anderen vorbei, schiebt sich hinter ihn, drängt ihn ab. Der Fahrer des Kleinwagens reagiert erst verärgert, dann genervt, schließlich zunehmend panisch, als er merkt, dies ist kein Spiel. Sein Verfolger meint es ernst. Womit? Der Verfolgungsjagd auf leerer Straße? Einem mörderischen Plan? Was will er? Nichts, was hier erzählt würde.