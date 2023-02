Der Schriftsteller am Strand, und irgendetwas stimmt hier nicht: So fängt Christian Petzolds „Roter Himmel“ an, ein sensibles Melodram. Und so beginnt auch Brandon Cronenbergs „Infinity Pool“: ein Film als Katastrophe.

„Irgendetwas stimmt hier nicht.“ Das ist der erste Satz in Christian Petzolds Film „Roter Himmel“, und mehr braucht es auch nicht, damit sich beim Zuschauer die Wahrnehmung schärft und die Bereitschaft, alle Zeichen genau zu lesen, aktiviert wird. Vier Wörter, die ein perfekter Spezialeffekt sind: Leon sagt den Satz, Felix will ihn nicht hören; dann bleibt ihr Auto stehen, mitten im Wald, und sie müssen die letzten Kilometer zu Fuß gehen zu jenem Haus nah beim Meer, wo Leon einen Roman beenden und Felix ein Konzept für ein Kunstprojekt erarbeiten will. Im Haus, so sieht es aber aus, lebt schon jemand, der sich nur nicht zeigt. Die Autopanne wird nicht die letzte Katastrophe gewesen sein.

Irgendetwas stimmt hier nicht. Das behauptet auch Brandon Cronenbergs Film „Infinity Pool“, und damit das niemand übersieht und überhört, macht der Film, zu schicken Bildern einer Ferienanlage am Strand, einen höllischen Lärm auf der Tonspur. Und die Kamera dreht sich einmal um die eigene Achse, damit jeder sieht, dass diese Welt bald auf dem Kopf stehen wird. Womit Cronenberg weniger die Wahrnehmung schärft; eher will er, dass den Zuschauern Hören und Sehen vergeht. Und so hofft man, dass die Katastrophe, die sich hier ankündigt, nicht der ganze Film sein wird, sondern nur der Höhepunkt seiner Inszenierung.

Ein Schriftsteller und seine Frau auf einer Insel in einem südlichen Ozean. Er hat seit Jahren nichts mehr geschrieben und sucht nach Inspiration. Sie ist reich, Tochter des Verlegers, und finanziert das Leben des Paars. Sie freunden sich mit einem anderen Paar an, brechen aus dem luxuriösen Touristenknast aus, und am Ende einer Fahrt ins Blaue liegt ein toter Mann auf der Straße. Und im Auto, das ihn überfahren hat, sitzen die vier Touristen, die wissen, dass der Inselstaat solche Vergehen mit dem Tod bestraft.

Es ist nicht ganz fair, diese beiden Filme aneinander zu messen. Woher sollte Petzold von Cronenbergs Projekt wissen, woher Cronenberg von Petzolds? Aber sie stehen beide nicht nur im Programm der Berlinale, sie stoßen fast aufeinander. Und es gehört eben doch zu den Freuden eines solchen Festivals, dass die Filme einander kommentieren und kritisieren.

Christian Petzold hat die strengen, kargen, stilisierten Inszenierungen hinter sich gelassen. Er filmt heute weicher als früher, geschmeidiger, gönnt sich Schnitte und Gegenschüsse, die er sich früher versagt hätte. So verliert sein Stil an Eindeutigkeit, gewinnt aber eine Offenheit, die den Eigenarten seiner Menschen mehr Raum lässt. Und den Widersprüchen auch.

Felix sieht das Meer nicht, nicht den schönen Sommer, er spürt kaum die Hitze, und die Waldbrände, die noch fern sind und in den Nächten schon den Himmel rot färben, beeindrucken ihn kaum. Allenfalls sieht er Nadja, die junge Frau, die vor ih­nen im Haus war. Und die Felix für die Ge­lieb­te eines anderen hält. Es scheint, mitten in Petzolds transparenter Inszenierung, ein Nebel um ihn zu sein, der daher kommt, dass er von sich selbst zu sehr be­an­sprucht ist, von der Lüge, die er sich selbst über sein Manuskript erzählt.

Du weißt, dass es Bullshit ist

James Foster, wie der Schriftsteller bei Cronenberg heißt, hat das Auto gesteuert. Er hat nur eine Chance, am Leben zu bleiben: Wenn er viel Geld zahlt, fertigen die Leute auf der Insel einen Doppelgänger an (wie das geht, wird im Film nicht erklärt), und Foster muss Zeuge der Exekution seines Doubles sein. Danach, heißt es, sei er ein freier Mann. Es ist purer Splatter, wenn der Doppelgänger erstochen wird. Aber die Frage, die sich danach stellt, ob Foster noch er selbst oder schon sein eigenes Double sei, ist noch grausamer. Hier, nach vielleicht einer halben Stunde, könnte die Geschichte beginnen. Hier ist der Film aber schon am Ende; er weiß es bloß noch nicht.

„Du weißt doch selbst, dass es Bullshit ist“, sagt Nadja, nachdem sie Leons Manuskript gelesen hat. Ein wacherer Held würde sie jetzt küssen, weil man so einen Satz als Liebeserklärung verstehen kann. Leon, der in den Nächten nicht schlafen kann, wacht an diesem Tag nur langsam auf – und die Schönheit von Petzolds Inszenierung offenbart sich auch darin, wie hier der schwere, träge Thomas Schubert und die schmale, nervöse Paula Beer den Schlafwandel und die Weckrufe als Spiel der Körper spielen. „Roter Himmel“ ist ein Melodram, in dem erst Naturgewalten die wahren Gefühle entfesseln: Der Waldbrand ist am Schluss ganz nah.

Du weißt doch selbst, dass es Bullshit ist. Das ist der Satz, den Brandon Cronenberg, Sohn David Cronenbergs und auch der Drehbuchautor des Films, sich offenbar von niemandem hat anhören dürfen. Dabei sieht „Infinity Pool“ nach der Doppelgängerszene so aus, als habe der Autor zwar noch Einfälle gehabt, aber keine Idee, erst recht kein Thema: Der Held ist längst außer sich, aber Cronenberg schickt ihn in eine Hölle aus Gewalt und Drogen und schlecht inszeniertem Sex. Wozu? Damit er dann noch weiter außer sich ist?

Dem Helden ist ohnehin nicht zu helfen – in diesem Film ist es der Drehbuchautor, den jemand wecken, vielleicht erlösen und auf jeden Fall zu neuen, besseren Büchern inspirieren müsste.