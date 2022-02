Liebesfilme auf der Berlinale : Ein Buchstabe sagt mehr als tausend Worte

Wenn zwei sich lieben, so oder so ähnlich heißt es einmal in Nicolette Krebitz’ neuem Film, wenn zwei sich lieben, spielen sie die bekannten und geläufigen Liebesgeschichten nach. Und wenn es gelingt, werden sie glücklich davon, dass sie normal sind, so wie die meisten anderen. Es ist der Film selbst, der da zu seinen Zuschauern spricht, aus dem Off – was eigentlich ein Verstoß ge­gen jene Regel ist, die besagt, dass Filme ihre Arbeitshypothesen in Handlung und Action übersetzen sollen, weil alles andere zu didaktisch wäre und viel zu intellektuell, als dass in einem solchen Rahmen die Liebe und andere starke Gefühle sich noch frei bewegen könnten.

Aber Nicolette Krebitz kennt, aus ihrem Nebenberuf als Schauspielerin, die deutsche Fiktionsproduktion mit all ihren Konventionen und Klischees gut genug, von innen gewissermaßen; sie weiß, dass es da kaum eine Regel gibt, gegen die man nicht verstoßen müsste. Um die Liebe und nichts anderes geht es in „A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“, aber in diesem Fall haben die Liebenden das Pech und zugleich das Glück, dass es für sie keine längst er­zählte Geschichte gibt, an deren happy ending sie sich trösten und aufrichten könnten.

Noch kein richtiger Mann

Die Frau heißt Anna, ist sechzig und eine Schauspielerin, die ihre besten Rollen schon gespielt hat. Sophie Rois spielt diese Frau, und die Kamera und das Licht ver­suchen nicht einmal, ihr zu schmeicheln. Sie sieht gut und geheimnisvoll aus, aber kein Jahr jünger, als sie eben ist. Der Mann ist noch kein richtiger Mann, bloß ein Schüler, schwer erziehbar, versetzungsgefährdet, mit einem Talent zum Taschendiebstahl.

Wenn die Geschichte anfängt, sind die beiden allein in einem großen Zimmer und sagen sinnlose Dinge. Adrian wird die Hauptrolle in einem Schülertheaterstück spielen, Anna soll ihm, dem Nuschler, das Sprechen beibringen, und mit einem großen A geht es los. Was bei jedem, der „Singin’ in the Rain“ gesehen hat, die Erinnerung an eine der wüstesten Szenen der Filmgeschichte aktiviert: Gene Kelly und Donald O’Connor beim Sprechtraining in Hollywood, und aus dem sinnlosen Spruch „Moses supposes his toses are roses“ wird ein wilder Stepptanz, ein hemmungsloser Sprachzertrümmerungsgesang, absurdes Theater, nur mit Blue Notes und Synkopen.

Was Nicolette Krebitz natürlich be­kannt ist – weshalb sie die Szene aufs Minimum reduziert. Ein Vokal schickt seine Schwingungen durch die Luft, dann legt die Lehrerin dem Schüler die Hände auf die Schultern, den Ort, wo, wie sie glaubt, der Laut seinen Ursprung hat. Und dieses Vibrieren sagt mehr, als es seitenlange Liebesbeschwörungen könnten. Einen Buchstaben braucht es, damit die Körper einander spüren; Worte, ganze Sätze würden auch nicht mehr sagen.

Die Liebe ist da, das bezeugen die Körper - aber die Köpfe brauchen ein Drehbuch, ein paar Rollenvorgaben oder Regieanweisungen. Und so schickt Nicolette Krebitz die beiden los, auf die Suche nach einer Geschichte, in der sie die Hauptrollen spielen können. Einmal trifft Anna den Geliebten, wie der mit seinen Mitschülern herumhängt, und die einzige Rolle, die ihr da zur Verfügung steht, ist die der strengen Lehrerin. Es ist die grausamste Szene des Films. Später fahren die beiden ans Meer, hinunter an die Riviera; es ist eine Flucht, aus dem prosaischen Berlin, ins Reich der Fiktion, in dem sie, wenn es noch kein Drehbuch gibt, sich ihre eigene Geschichte eben erfinden müssen.

Keine großen Katastrophen

Wobei all die Cote-d’azur-Filme, die in Andeutungen beschworen werden, einen geradezu perfekten Resonanzraum formen. Von Hitchcocks „To Catch a Thief“ bis zu Frank Oz’ „Dirty Rotten Scoundrels“. Und genau das ist das Vergnügen bei diesem Film: dass er, indem er über sich selber nachdenkt, nicht schwerer oder komplizierter wird; nur reicher und womöglich lehrreicher.

Auch Mikhael Hers’ „Les Passagers de la nuit“, der in den achtziger Jahren in Paris spielt, beruft sich auf einen anderen Film, auf Eric Rohmers „Vollmondnächte“, in den drei junge Menschen nur aus Versehen gehen; und mit dem sie dann aber so schnell nicht fertig werden. „Les passagers de la nuit“ ist bestes bourgeois-französisches Kino; er schaut seinen Menschen beim Älterwerden zu, und er schildert seine Helden als empfindsam genug, dass es keine großen Katastrophen braucht, um die Herzen zu bewegen.

Es geht um Elisabeth (Charlotte Gainsbourgh), die von ihrem Mann verlassen wurde und jetzt fürchtet, sie sei zu alt dafür, noch einmal mit dem Leben zu beginnen. Und es geht um ihre Tochter, ihren Sohn, die noch nicht recht wissen, was ihr Leben sein könnte. Und um ein Mädchen, das sie von der Straße geholt und bei sich aufgenommen haben. Sie erleben kleine Verführungen, große Versöhnungen, Dramen des Alltags. Und wenn sie, kurz vor Schluss, zusammen feiern, ist der Film ganz bei sich. Und als Zuschauer ahnt man, dass der Lieblingsfilm der Menschen aus „Les passagers de la nuit“ ganz bestimmt „Les passagers de la nuit“ wäre.