Der Goldene Bär der Berlinale geht an Nicolas Philiberts „Sur l’Adamant“ über ein Psychiatriezentrum in Paris. Die Jury um Kristen Stewart zeichnet auch deutsche Beiträge aus.

Der französische Film „Sur l'Adamant“ ist mit dem Goldenen Bären der 73. Berliner Filmfestspiele ausgezeichnet worden. Nicolas Philiberts Dokumentation porträtiert die Patienten einer Tagesklinik für Psychiatrie auf der Seine in Paris. In Philiberts Meisterwerk, erklärte die Jurypräsidentin, die amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart, bei der Preisverleihung, hätten die von der Filmindustrie gezogenen Grenzen zwischen Kunst und Kommerz keine Geltung mehr.

Unter den neunzehn Beiträgen im Festivalwettbewerb wählte die Jury vier weitere Filme für ihre Hauptpreise aus. Der große Preis der Jury ging an Christian Petzolds „Roter Himmel“, der von einer Zufallsgemeinschaft in einem Ferienhaus an der Ostsee inmitten einer Brandkatastrophe erzählt. Den Jurypreis gewann João Canijos Generationendrama „Mal viver“ über drei Frauen in einem portugiesischen Familienhotel. Einen Silbernen Bären für die beste Regie bekam der französische Regisseur Philippe Garrel für „Le grand chariot“, die Chronik einer Familie, die ein kleines Puppentheater betreibt. Einen Silbernen Bären für das beste Drehbuch verlieh die Jury an die deutsche Filmemacherin Angela Schanelec für ihren Film „Music“, der den griechischen Mythos von Ödipus in die Gegenwart übersetzt.

Die Darstellerpreise gewannen zwei Schauspielerinnen, deren Filmfiguren sich im Übergang zwischen den Geschlechtern befinden. Als beste Hauptdarstellerin wurde Sofia Otero für ihr Porträt eines achtjährigen Transmädchens in dem spanischen Film „20.000 especias de abejas“ („20.000 Bienensorten“) geehrt. Mit der Auszeichnung für die beste Nebendarstellerin bedachte die Jury die Österreicherin Thea Ehre für ihre Rolle in Christoph Hochhäuslers Polizeithriller „Bis ans Ende der Nacht“.

Einen weiteren Silberner Bären für eine herausragende künstlerische Leistung bekam die französische Kamerafrau Hélène Louvart für ihre Arbeit in „Disco Boy“ von Giacomo Abbruzzese. Der Goldene Bär für den besten Kurzfilm ging an „Les chenilles“ („Die Seidenraupen“) von Michelle und Noel Keserwany. Als bester Spielfilm der Encounters-Reihe, die parallel zum Wettbewerb im Hauptprogramm lief, wurde der belgische Beitrag „Here“ von Bas Devos ausgezeichnet.