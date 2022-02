Berlinale zeigt Ukraine-Filme : Das Gift der Unversöhnlichkeit

Ein neuer Krieg in Europa: Diese Möglichkeit steht in diesen Wochen so konkret im Raum, dass sogar über Termine spekuliert wird. Wenn der russische Präsident Putin tatsächlich einen Angriff auf die Ukraine befehlen sollte, wann wäre ein geeigneter Zeitpunkt? Die Bodenverhältnisse im ausklingenden Winter wurden immer wieder genannt, auch die Olympischen Spiele in China galten als Faktor. An die Berlinale wird im Kreml niemand gedacht haben, sie endet auch nur zufällig am gleichen Tag wie das Sport-Event bei der neuen Weltmacht.

Und doch ist auch ein Filmfestival ein Moment erhöhter geopolitischer Aufmerksamkeit. Schon weil im Programm viele Filme aufeinandertreffen, die nicht nur um das globale Publikum konkurrieren. Vielfach werden symbolische Konkurrenzen ausgefochten, werden Konflikte aus der realen Welt in den audiovisuellen Raum verlängert. Im Falle Russlands und der Ukraine ist seit Jahren feststellbar, dass der 2014 offen ausgebrochene, im Kern viel ältere Streit auch mit Filmen bestritten wird. Wobei da jene Asymmetrie zum Tragen kommt, die das Verhältnis zwischen einem imperial auftretenden und einem auf Unabhängigkeit pochenden kleineren Staat charakterisiert. Russland kümmert sich um die Ukraine filmisch nur am Rande oder implizit, während umgekehrt der Krieg im Donbass und der ungeklärte Status der einstigen Herzregion im Osten das ukrainische Kino zutiefst beschäftigen.

In der Reihe Generation Kplus der Berlinale, die sich an ein junges Publikum richtet, wurde dieses Jahr der Dokumentarfilm „Terykony“ von Taras To­menko gezeigt. Ins Deutsche wird der Titel mit „Taubes Gestein“ übersetzt. Das lässt sich auf den Schutt beziehen, in dem die junge Protagonistin Nastja nach Dingen von Wert sucht. Es sind die Trümmer zerstörter Gebäude in der Stadt Torezk, die ganz in der Nähe der Linie liegt, hinter der die ukrainischen Gebiete liegen, in denen Separatisten ihr Regime errichtet haben.

Bis 2016 kannte man Torezk unter dem sowjetischen Namen Dserschinsk. Nastja findet einmal eine Lenin-Biographie, ein bezeichnendes Detail für die Langlebigkeit der kulturellen Prägung durch die Sowjetunion. Tomenko verleiht seinen Bildern aus dieser ex­ponierten Region eine melancholische Schönheit, die man auch aus anderen Filmen aus dem Donbass kennt – eigentlich eine Zone ökologischer Verwüstung, die aber seit einigen Jahren ein nachapokalyptisches Leben erkennen lässt.

Nastja ist gerade vierzehn geworden, sie soll bald ihren ersten Reisepass bekommen, als Geschlecht gibt sie selbstverständlich weiblich an, dabei ist sie unverkennbar, was man in anderen Zusammenhängen einen Tomboy nennen würde. Oder einfach ein burschikoses Mädchen, das mehr oder weniger auf eigene Faust erwachsen werden muss, denn der Vater ist nach einer Verletzung durch einen Granatsplitter nicht mehr für sie da, und die Mutter ringt auch mit eigenen Problemen. „Terykony“ wird man in einigen Jahren als ein berührendes Zeitdokument aus einer Phase der Ungewissheit sehen können. Die Adoleszenz von Nastja ist auch ein Sinnbild für den Übergang in eine Zukunft, für die eine politische Lösung schwer denkbar ist. Sie kann natürlich nach Kiew gehen oder nach Charkiw, eine Heimat muss sie sowieso erst finden.

Bei einer Szene, in der Nastjas Mutter kurz auftaucht, stellt sich eine Assoziation zu einem weiteren ukrainischen Film bei der 72. Berlinale ein: „Klondike“ von Maryna Er Gorbach lief im Panorama und setzt auf eine starke Frauenfigur. Die Geschichte spielt im Sommer 2014 just in der Gegend, in der eines Tages Trümmer vom Himmel fallen. Eine Boeing 777 der Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord wurde durch eine Luftabwehrrakete abgeschossen, allen seriösen Untersuchungen nach waren es prorussische Freischärler, die über schwere Waffen der russischen Armee verfügten. In „Klondike“ bekommt man einen plausiblen (wenngleich immer wieder ins leicht Surreale schillernden) Eindruck davon, wie sehr dieser Krieg der Separatisten einen Alltag zerstörte, in dem Loyalitäten zu Russland und zur Ukraine problemlos nebeneinander bestanden hatten.