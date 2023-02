Ausbruch aus der Schaffenskrise: Peter Dinklage als Opernkomponist in Rebecca Millers Eröffnungsfilm „She Came to Me“ Bild: Protagonist Pictures

Am 12. März werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Noch vor ein paar Jahren wäre dieser Termin für die Berlinale ein Geschenk gewesen. Denn er hätte bedeutet, dass einige der Oscar-Nominierten bei den Filmfestspielen ihre deutsche Erstaufführung erlebt und ihre Stars nach Berlin mitgebracht hätten.

Lange Zeit, von den Fünfzigerjahren bis nach der Jahrtausendwende, funktionierte der mediale Auftritt der Berlinale nach diesem Prinzip: Glamour aus Hollywood, Autorenfilm aus al­ler Welt. Und selbst nachdem die Oscars 2004 in den Februar vorverlegt worden waren, fiel immer mal wieder ein Stern aus Hollywood auf den roten Teppich vor den Berlinale-Palast am Potsdamer Platz.

Das ist vorbei. Zwar läuft in diesem Jahr ein Oscar-Kandidat als Sondervorführung im Festivalprogramm, aber Todd Fields „Tár“ mit Cate Blanchett als Dirigentin hat seine Premiere schon am Lido in Venedig gefeiert. Auch die einzige gänzlich amerikanische Produktion im Wettbewerb, Celine Songs Frauendrama „Past Lives“, wurde bereits im Januar beim Sundance Festival uraufgeführt. Makoto Shinkais Ani­ma­ti­ons­film „Suzume“, der ebenfalls um den Goldenen Bären konkurriert, lief wiederum längst in den japanischen Kinos. Die Berlinale, scheint es, läuft ihren Verfolgern im internationalen Festivalzirkus im­mer öfter hinterher.

Der Auftritt des deutschen Films ist eindrucksvoll

Umso eindrucksvoller ist in diesem Jahr der Auftritt des deutschen Films. Al­lein im Wettbewerb werden fünf deutsche Produktionen gezeigt, zu denen noch weitere vier in den Sonderreihen „Berlinale Special“ und „Special Gala“ kommen. Mit Christian Petzold, Christoph Hochhäusler, Angela Schanelec, Emily Atef und David Wnendt sind einige der wichtigsten Köpfe der mittleren Regisseursgeneration in Berlin vertreten, auch wenn man sich fragt, warum Dominik Grafs Essayfilm „Jeder schreibt für sich allein“ über die Innere Emigration in Nazideutschland keinen Platz in einer der vielen Berlinale-Sektionen gefunden hat – und nun in der vom Filmkritikerverband organisierten „Woche der Kritik“ präsentiert wird.

Die nominelle Stärke der deutschen Beiträge kann über die Schwäche des übrigen Feldes nicht hinwegtäuschen. Ab­ge­se­hen von den Franzosen Philippe Garrel („Le grand chariot“) und Ni­co­las Phi­libert („Sur l’A­da­mant“) gehört keiner der internationalen Wettbewerbsteilnehmer zur er­sten Liga des Autorenkinos – weder der Ita­liener Giacomo Abbruzzese noch die Mexikanerin Lila Avilés, weder Zhang Lu aus China noch João Canijo aus Portugal oder Matt Johnson aus Kanada. Das muss nicht be­deu­ten, dass nicht der eine oder andere ih­rer Filme auf dem Festival entdeckt werden wird. Aber es zeigt, dass eine Traditionsbildung, wie sie in Cannes ge­lun­gen ist und in Venedig zumindest versucht wird, in Berlin nicht stattgefunden hat. Alte Bekannte trifft man hier nicht. Das Blatt, mit dem die Berlinale ihre Partie bestreitet, besteht aus lauter wild cards, von denen man nur hoffen kann, dass sich ein paar davon als Trümpfe entpuppen.

Hollywood prallt nicht auf die übrige Kinowelt

Die Berliner Filmfestspiele waren einmal ein Ost-West-Festival, sie wurden als Schaufenster des Westens gegründet und zogen dann allmählich die Talente der östlichen Kinematographien an sich. In diesem Jahr findet sich kein einziger osteuropäischer Spielfilm im Wettbewerb und nur einer in der Nebensektion „Encounters“. Das mag der Corona-Pandemie geschuldet sein oder dem Ukrainekrieg, von dem Sean Penn und Aaron Kaufman in ihrer Dokumentation „Superpower“ und Vitaly Man­sky und Yevhen Titarenko in „Shidnyi Front“ („Ostfront“) erzählen werden, aber es verdankt sich auch einem Wechsel der Perspektive. Das Festival hat seine Blickrichtung und seinen Stil geändert.