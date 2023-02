So schön, wie Lügen leuchten: Thea Ehre und Timocin Ziegler in „Bis ans Ende der Nacht“ Bild: Heimatfilm

Am Ende jener Nacht, das diesem Film den Titel gibt und das zugleich das Ende der Berlinale ist, sind Robert und Leni am Flughafen verabredet. Sie wollen weg, alles hinter sich lassen. Und man wünscht sich als Zuschauer, dass das gelingt: den beiden, ihrem Regisseur und eigentlich dem ganzen deutschen Film. Abheben, Höhe gewinnen. Und dann irgendwo ankommen, wo der Himmel weiter ist und das Licht sub­tiler; wo das Dunkel der Nacht verführerischer leuchtet.

Aber Leni hat Robert verraten, so wie Jean Seberg damals in Paris, in Godards „Außer Atem“, Jean-Paul Belmondo verraten hat. Belmondo zog noch eine Schnute, bevor er starb und zu Jean Se­berg sagte: „Du bist zum Kotzen.“ Robert ist nicht tot, nur angeschlagen, und bevor er zusammenbricht, stellt er Leni noch ein paar Fragen, ihr Motiv betreffend.

Keine Träume im Angebot?

Und genau so hat man, solange er gedauert hat, Christoph Hochhäuslers Film befragt: warum er tut, was er da tut. Was er sein will. Und vor allem: warum so vieles zugleich. Denn offensichtlich möchte „Bis ans Ende der Nacht“ zu­gleich ein Sex- und Seelendrama im Stil des mittleren Fassbinder sein. Ein Thriller, in dem keiner ist, was zu sein er vorgibt. Ein Actionfilm, der mit Fäusten und Schusswaffen zur Sache kommt. Und, im Hintergrund, eine Art Weltempfänger, ein Kunstwerk, das, wenn die Kameras auf Menschen und Dinge schauen und die Mikrofone eingeschaltet sind, die Schwingungen der Gegenwart erspüren will. Nicht alles gelingt gleich gut, und schon gar nicht gelingt es Hochhäusler, diese Motive perfekt miteinander zu verknüpfen. Was noch lange nicht heißt, dass der Film gescheitert wäre. An seinen Nahtstellen und Bruchlinien spielen sich die interessantesten Szenen ab.

Robert ist homosexuell, und mehr noch als Leni liebt er den Mann, der sie früher war. Dass sie Frauenkleider trägt, nimmt er hin, dass sie sich operieren lassen will, erträgt er nicht. „Wie willst du sie akzeptieren, wenn du dich selbst nicht akzeptierst?“, sagt ein Freund zu Robert. Dafür, dass sie solche Sätze nicht schreiben, be­kom­men Drehbuchautoren eigentlich ih­re Gagen. Immerhin sieht der Film, wenn es um den Mann geht, der den Mann liebt, der aber eine Frau sein will, so körnig und farbarm aus, als schaffte diese Schäbigkeit schon den harten Realismus.

Robert ist Polizist, undercover ein­­ge­setzt, einen Dealer zu überführen. Einmal wird der aber misstrauisch, und dann erzählen Robert und Leni, um ihn abzulenken, so seltsame Geschichten, dass sie selbst nicht mehr zu wissen scheinen, was daran wahr ist. In diesem Moment leuchtet der Film, so schön, wie nur Lügen leuchten können. Und der einzige Vorwurf, den man Hochhäusler jetzt machen kann, läuft darauf hinaus, dass der Film noch heller leuchten könnte: wenn er außer den Lügen auch ein paar Träume im Angebot hätte.