In ihrem Traum läuft Suzume durch eine Landschaft nach dem Weltuntergang. Die Häuser liegen in Trümmern, Schiffswracks versperren die Straßen, und ein Fremder ohne Na­men kommt auf sie zu. Doch am nächsten Morgen trifft Suzume den Fremden auf dem Schulweg. Er sucht einen aufgegebenen Freizeitpark, in dem er, wie er sagt, eine Tür schließen muss. Als Suzume ihm folgt, erfährt sie, dass die Tür die bösen Kräfte der japanischen Erde in Schach hält. Gemeinsam gelingt es den beiden, ein drohendes Erdbeben zu verhindern, aber der eherne Riegel, der den Drachen endgültig bannt, hat sich in eine Katze verwandelt, und Sōta, der Fremde, verwandelt sich in einen dreibeinigen Kinderstuhl. Suzume und der Stuhl verfolgen die Katze, die in ganz Japan Unheil zu stiften droht, bis nach To­kio, wo Sōta zum neuen Hüter des Landes vor der seismischen Zerstörung wird.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Makoto Shinkais Animefilm „Suzume“ lief als vorletzter Beitrag im Wettbewerb der Berlinale, bevor heute mit Christoph Hochhäuslers Polizeithriller „Bis ans Ende der Nacht“ das Hauptprogramm schließt, und er war repräsentativ für die diesjährige Auswahl – im guten wie im schlechten Sinn.

Denn „Suzume“ ist zwar technisch perfekt und macht dramaturgisch wenig falsch. Aber der Film fügt dem Märchen-Anime-Genre, das mit Hayao Miyazakis Lebenswerk seinen Hö­he­punkt erreicht hat, auch nichts Neues hinzu, weder einen neuen Stil noch ein neues Thema. Das galt, unter jeweils anderen Vorzeichen, für viele Beiträge im Wettbewerb, auch wenn ihr Thema manchmal etwas aktueller und ihr Stil etwas eigensinniger wirkte.

Geschichten, die nicht zusammenpassen

Estibaliz Solagurens „20.000 especies de abejas“ („20.000 Bienensorten“) beispielsweise erzählt viele Geschichten gleichzeitig: die eines Kindes, das als Junge geboren wurde, aber sich als Mädchen erkennt; die seiner Mutter, die um ihre Anerkennung als bildende Künstlerin kämpft; die einer Familie, die zwischen Frankreich und Spanien hin und her pendelt, obwohl ihre Identität ei­gent­lich eine baskische ist. Aber der Film bringt diese Geschichten vi­suell nicht zu­sam­men, er bringt die Ähnlichkeit, die zwischen den androgynen Statuen des verstorbenen Großvaters und der androgynen Erscheinung seines Enkels besteht, nicht zum Leuchten und auch die Bienen-Metapher, die der Titel bemüht, nicht wirklich zum Sprechen.

Dafür ist Ivan Sens australischer Outback-Krimi „Limbo“ geradezu mit einem Übermaß an Visualität ausgestattet. Aus der Minenarbeiterstadt Coober Pedy, in der das weltweit größte Vorkommen von Opalen ausgebeutet wird, macht Sen einen Limbus, eine Vorhölle, in grellem, kaltem Schwarz-Weiß. Allerdings schwächt er die emotionale Kraft seiner Geschichte, die von einem ungeklärten Mord an einem Aborigine-Mädchen handelt, von An­fang an durch einen tiefen Griff in die Mottenkiste des Kinos. Ihr entsteigt ein drogensüchtiger Detektiv mit goldenem Herzen, der zwar den Fall nicht mehr löst, aber zerstrittene Familien versöhnt und desorientierte Teen­ager zurück ins Gleis bringt, ein Typus, den man hundertmal gesehen hat und der den Film einem Genre einverleibt, in das er gar nicht gehört.