Die Zukunft des Kinos beginnt auch in diesem Jahr an seinen Rändern. Das zeigen herausragende Beispiele aus den Nebensektionen der Berlinale.

Die große Frage der 73. Berlinale lautete: Wird das Kino – als soziale Form und als Geschäft – sich von den Verwerfungen der letzten zwei Jahre erholen? Die Besucherzahlen werden darauf eine Antwort geben, aber schon während der Festivaltage gab es an vielen Orten Anlass zum Optimismus. Wer am Freitagabend im voll besetzten Saal 1 im Zoopalast saß, wo der brasilianische Film „Propriedade“ in der Sektion Panorama lief, wird die verbindende Kraft des Mediums nicht im Schwinden sehen. Ähnliche Erlebnisse konnte man in den eineinhalb Wochen des Festivals quer über die Stadt verteilt machen. Selbst die Verti Music Hall, alles andere als ein richtiges Kino und als Ort für große Screenings ein Notbehelf, war zu­meist gut gefüllt. Bei Sean Penns „Superpower“ war das Thema des Ukrainekriegs das gemeinsame Anliegen einer Zufallsmenge, die sich auch mit Campingstühlen behalf.

Die Berlinale macht jedes Jahr eine enorme Zahl an Vorschlägen zur Wiederbelebung des Kinos: mehr als dreihundert Filme. Das Festival ist seit dem Führungswechsel von Dieter Kosslick zu Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek nur unwesentlich geschrumpft, es scheint sich aber als das große Publikumsereignis zu be­haup­ten, als das es beinahe eine Al­lein­stel­lung in Europa hat. Individuell hat man natürlich keine Chance, dem Angebot auch nur in Ansätzen gerecht zu werden. Neben dem Wettbewerb gibt es zahlreiche weitere Reihen und Sektionen. Aus den drei wichtigsten, den En­counters (dem von Chatrian ins Leben gerufenen „kleinen“ und experimentellen Wettbewerb), dem Panorama mit seinem traditionsreichen Publikumspreis und dem Forum mit seiner langen Ge­schich­te der Suche nach einem jungen, progressiven Kino sollen drei Beispiele aus diesem Jahr einige Hinweise auf die Richtung geben, in die sich das internationale Filmschaffen vielleicht gerade entwickelt.

Leben unter der sicheren Oberfläche

Der Belgier Bas Devos könnte mit seinen Filmen ebenso gut Kunsträume bespielen, denn er bewegt sich an den Rändern des Erzählens. Mit „Here“ (En­counters) lässt er die europäische Hauptstadt Brüssel zu einem eigentümlichen Wunderland werden, in dem man kaum etwas merkt von den wichtigen Entscheidungen, die hier täglich in Bürotürmen vorbereitet und getroffen werden. Devos beginnt mit dem Bild einer Baustelle, von der ein paar Arbeiter sich auf den Weg in den Feierabend und in den Ur­laub machen. Einer von ihnen ist ein Ru­mä­ne namens Stefan, der sein Auto vor der großen Fahrt in die Heimat noch für ein paar Tage in die Werkstatt bringen muss. Als Fußgänger entdeckt er eine ganz andere Stadt, einen Dschungel beinahe, und darin dann auch eine Frau, die seinem stillen Wesen ganz gut entspricht: eine Tochter aus einer chinesischen Zuwandererfamilie, die ab und zu im Restaurant der Eltern aushilft. Vor allem aber ist sie Wissenschaftlerin. Shu Xiu erforscht Moose, also eine Vegetation, in der eine Menge Leben stattfindet, das sich unter der sichtbaren Oberfläche verbirgt.