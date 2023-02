Margarethe von Trotta schickt Ingeborg Bachmann in die Wüste, Emily Atef erzählt von einer Dorfliebe, und viele Filme verheben sich an ihrem Thema: Eindrücke aus dem Berlinale-Wettbewerb.

Eine Stunde lange weiß der Film ganz genau, was er er­zäh­len und wie er es zeigen will. Zwei Freunde aus Weißrussland fahren in einem Bus voller Fußballfans über die polnische Grenze. Sie wollen nach Frankreich, aber das deutsche Oderufer erreicht nur einer. In Paris meldet sich Alex zur Fremdenlegion. Nach der Ausbildung wird er nach Nigeria geschickt, um zwei entführte französische Ingenieure zu befreien. Im Nigerdelta kämpfen Guerillagruppen gegen die Zerstörung der Landschaft durch einheimische Ölfirmen im Auftrag internationaler Konzerne. Beim Versuch, einen Fluss zu überqueren, gerät Alex in ein Handgemenge mit dem Chef der Entführer. Er tötet ihn. Der Zweikampf ist mit der Optik einer Wärmebildkamera aufgenommen. Die Bilder sind grausam und stark.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Aber dann fällt Giacomo Abbruzzeses „Disco Boy“ auseinander. Das liegt nicht daran, dass die Bilder des Films schwächer würden, sondern am Fehlen einer Idee, mit der sie sich organisieren ließen. Statt die Geschichte in Afrika weiterzuerzählen, schickt Abbruzzese den Fremdenlegionär zurück nach Paris, wo sich Alex in einem Taumel aus Alkohol und Trauer und der Suche nach einer schönen dunkelhäutigen Tänzerin verliert. Am Ende hat der Film mit seiner Hauptfigur auch sein Thema unglaubwürdig gemacht.

Lieber Gewaltszenen als Innenleben

Damit ist „Disco Boy“ ein typischer Beitrag im Wettbewerb der Berlinale, in dem in diesem Jahr viele Filme laufen, die mit unausgegorenen Drehbüchern und ziellosem ästhetischen Ehrgeiz ihre Sujets in den Griff zu bekommen versuchen. Das gilt für Rolf de Heers postapokalyptische aus­tra­li­sche Allegorie „The Survival of Kindness“ ebenso wie für Matt Johnsons Smartphone-Erfinder-Geschichte „BlackBerry“ – und es gilt leider auch für „Manodrome“, einen Film des Südafrikaners John Trengove, in dem Jesse Eisenberg ei­nen New Yorker Uber-Fahrer spielt, der in den Bann eines misogynen Sektierers gerät. Dieser Dan (Adrien Brody) hat eine Männer-WG gegründet, de­ren Mitglieder ihn als Vater und sich selbst als Söhne anreden, und er pumpt Ralphie, den Fahrer, so lange mit Übermenschengerede voll, bis dieser seine schwangere Freundin im Stich lässt und in Dans Villa zieht. Als er ihm aber auch noch eine Pistole in die Hand drückt, entgleist „Manodrome“ zum Amokläuferfilm, der für ein paar Gewaltszenen und Verfolgungsjagden das Innenleben seiner Figuren opfert.

Doch dies soll ja die Berlinale des deutschen Films werden, der im Wettbewerb und den Seitenreihen so stark vertreten ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. An der Spitze der deutschen Delegation steht, we­nigs­tens was das internationale Renommee betrifft, Margarethe von Trotta, deren Film „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ am prestigeträchtigen ersten Berlinale-Sonntag lief. Auch das Leben der Autorin von „Malina“ und der „Anrufung des Großen Bären“ war ein Amoklauf, nur mit Wörtern als Waffen und ohne andere Opfer als die Dichterin selbst. Bei Margarethe von Trotta wird Ingeborg Bachmann von der Schauspielerin Vicky Krieps gespielt, die schon die Ehefrauen von Karl Marx und Carl Friedrich Gauß und die österreichische Kaiserin Sisi mit Anmut verkörpert hat. Dennoch kommen die drei Damen, die Regisseurin, die Dichterin und ihre Darstellerin, in „Ingeborg Bachmann“ nicht wirklich zusammen, und der Grund dafür liegt wie immer in den Bildern.