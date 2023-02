Aus der Perspektive des Moments, also von einem Kinosessel im Berliner Februar aus betrachtet, ist „Sisi & Ich“ der schönste aller Filme – und fast alles, was man gegen seinen Plot, beziehungsweise dessen Abwesenheit, und gegen seine fast schon aufreizende Langsamkeit vorbringen könnte, ist aus dieser Sicht ein Glück und ein unverdrängbares Schaulustgefühl.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton.



Denn „Sisi & Ich“ fängt, nach einem kurzen, düsteren Vorspiel in Wien, auf der sonnigen Insel Korfu an, wo die Kaiserin Elisabeth von Österreich das Frühjahr verbringt und wo Frauke Finsterwalder, die Regisseurin, es schafft, einen filmischen Süden so verführerisch zu inszenieren, als hätte es noch nie eine Tourismuswerbung gegeben, keinen Fernsehspiel-Süden, nichts von dem, was einem sonst alle Freude am Meer und dem blauen Himmel so verderben kann. In diesem Film sieht der Süden so aus, als habe der Winter eben erst die Augen aufgeschlagen und schmölze schnell angesichts all der Schönheit.

Kann es sein, dass das „Ich“ des Titels den Zuschauer meint, fragt man sich in diesen Momenten – schon weil das Kino selbst, wie es von außen auf die Menschen und die Dinge schauen muss, streng genommen gar nicht „Ich“ sagen darf.

Es ist aber Irma, die Gräfin Sztáray, die offensichtlich gemeint ist: kein besonders starkes Ich, eher im Gegenteil. Eine ungeschickte und verklemmte Dame in ihren frühen Vierzigern, die der Kaiserin als Hofdame und Gesellschafterin zugewiesen worden ist. Und die jetzt zurechtkommen muss mit den Launen Elisabeths, die hier eigentlich nichts zu tun hat, das aber mit Ausdauer und Ambition. Sie geht wandern, schwimmen, isst zu wenig, damit sie schlank und schön bleibt. Und morgens bekommt auch die Hofdame eine Kokaintinktur, weil die den Appetit zügelt und die Lebensenergie weckt.

Männer sind abscheulich

„Ferien für immer“ heißt ein Buch, das Christian Kracht vor langer Zeit mit Eckhart Nickel geschrieben hat; und die erste Hälfte des Films, dessen Drehbuch Kracht und Frauke Finsterwalder gemeinsam verfasst haben, sieht so aus, als wäre das auch das Motto für den Film gewesen. Es bewegt sich nicht viel, außer dass Irma, indem sie die Launen erträgt und alle Eskapaden mitmacht, sich ganz langsam von der Bediensteten in die Vertraute verwandelt. Sonst vertreibt man sich die Zeit, spricht, trinkt und schläft. Und die Inszenierung scheint, mit einer blasierten Ernsthaftigkeit, diesem Lebensstil in jeder Szene recht zu geben. Nur wer von Arbeit befreit ist, kann sich den wirklich wichtigen Dingen widmen. Seinen Gefühlen vor allem.

Sie habe einen Abscheu vor Männern, sagt am Anfang die Gräfin, die aber selbst nicht zu wissen scheint, ob sie lesbisch ist. Sie lasse keinen Mann in ihren Palast; höchstens bei Homosexuellen mache sie eine Ausnahme, sagt die Kaiserin. Sandra Hüller spielt die Gräfin, Susanne Wolff die Kaiserin – zwei Schauspielgroßkünstlerinnen, was ja im Kino das Schlimmste befürchten lässt. Genau das, ein Duell der Stars, findet aber nicht statt; der Film hat Besseres zu bieten.

Die Dinge kommen in Bewegung, als der Kaiser die Kaiserin um sich haben will; sie gehorcht, dann flüchtet sie, nach England und in eine Affäre. Und jetzt erst, da von außen Störung und Zerstörung drohen, erkennt man, was der Film im Innersten fast von Anfang an war: eine Liebesgeschichte, die sich vor allem als Protokoll der Blicke erzählt. Und die, gerade weil sie platonisch bleibt, die Zuschauer mit umso größerer Wucht involviert.

Das Schauen und das Angeschautwerden, das ist schon der Vollzug. Sandra Hüller schaut auf Susanne Wolff, Susanne Wolff schaut zurück, die Kamera verlangt nach einem Lächeln, nicht nach Posen. Keine Schlafzimmertür schließt sich, keine Lampe wird gelöscht, kein Bild ausgeblendet. So erzählt dieser Film von sich selbst. Ausnahmsweise darf das Kino hier „ich“ sagen.