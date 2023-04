Richtig gute Laune. Auch irgendwie neu. Aber zur Abwechslung mal ganz schön. Als der Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse 2023 verkündet wird, Dincer Gücyeter, bricht in der sonnendurchfluteten Glashalle sofort riesiger Jubel aus, von links und rechts und überall. Und er wird noch lauter, als Gücyeter auf die Bühne läuft, die Vorsitzende der Buchpreis-Jury, Insa Wilke, umarmt, und dann auch fast die sächsische Staatsministerin der Kultur, Barbara Klepsch, in seine Arme zieht.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Als Nächstes wird es auch noch rührend, als Gücyeter nämlich seine Frau auf die Bühne zu sich holt, sie fest an sich drückt und davon erzählt, dass sein jetzt also buchpreisprämierter Roman „Unser Deutschlandmärchen“ ohne sie niemals fertig geworden wäre, weil Ayse ihn ermutigt habe, zwölf Jahre lang, durchzuhalten, weiterzumachen, an sich zu glauben, die Nudeln würden schon reichen. Und schließlich wird es lustig, weil Gücyeter – der Autor, Verleger, Theatermacher, Gabelstaplerfahrer – auch Lyrik schreibt und davon erzählt, wie er im vergangenen Jahr den Peter-Huchel-Preis für seinen Lyrikband „Mein Prinz, ich bin das Ghetto“ erhalten habe, zu seiner Mutter gelaufen sei, um ihr die gute Nachricht zu überbringen, und die geantwortet habe: Zwei Jahre Pandemie, und die Leute haben den Verstand verloren.

„Unser Deutschlandmärchen“ erzählt eine Einwanderungsgeschichte, die jener seiner eigenen Familie ähnelt, Generation Gastarbeiter, von Anatolien nach Deutschland, die Geschichte einer Suche nach Heimat und wie sie auch in der Sprache zu finden ist. Gücyeters Eltern landeten am Niederrhein, wo der Autor 1979 geboren wurde, in Lobberich, wo er bis heute lebt, seinen eigenen Verlag betreibt, Elif, wo er schreibt und dichtet und also immer noch Gabelstapler fährt, damit das Geld reicht, für die Nudeln und das Schreiben.

Ein Gewinner will nicht allein sein mit dem Glück

Sein Elif-Verlag hat in diesem Jahr auch den Kurt-Wolff-Förderpreis erhalten, es läuft also ganz gut für Dincer Gücyeter, der nun glücklich auf der Bühne der Glashalle steht – seine Frau Ayse hat diese inzwischen wieder verlassen –, aber mit seinem Glück offenbar nicht allein sein will und die anderen Nominierten des Buchpreises 2023 zu sich ruft, um seinen Preis zum Preis für alle umzudeuten. Als Erstes springt Clemens J. Setz auf, dann stehen sie da tatsächlich alle nebeneinander, Gücyeter, Setz, Ulrike Draesner, Joshua Groß, Angela Steidele, und halten sich kurz im Arm.

War das nur der Überschwang des Moments, das große Herz eines wirklich ansteckend freundlichen Autors – oder steckt doch etwas mehr dahinter? Schon in Klagenfurt im vergangenen Sommer, beim Bachmann-Lesewettbewerb 2022, hatten die vierzehn Autorinnen und Autoren dort vor der Preisvergabe diskutiert und sogar darüber abgestimmt, ob sie die Preisgelder solidarisch untereinander aufteilen sollten – die große Mehrheit hatte sich aber dagegen entschieden. Diese Szene in der sonnigen Glashalle von Leipzig bleibt aber im Gedächtnis.

Literatur ist nicht nur Stillarbeit

Vielleicht auch nur als Beweis dafür, dass Literatur zwar in Stillarbeit am Schreibtisch entsteht – sie aber dort, wo sie sozial wird, ein Haufen Leute in ihrem Namen zusammenkommen wie bei Buchmessen und Preisverleihungen, eine eigentümliche emotionale Atmosphäre erzeugt. Da will was raus, was sonst immer drinnen bleibt. Literatur ist immer geteiltes Glück (oder geteilter Schmerz.) Aber wie gesagt, vielleicht war das auch nur der ansteckende Dincer Gücyeter, der nicht wusste, wo er hinsollte mit sich selbst, in diesem Augenblick, als er den nächsten Preis bekam.

Ausgezeichnet wurden neben dessen Roman „Unser Deutschlandmärchen“ auch noch als bestes Sachbuch Regina Scheer für ihre Biographie „Bittere Brunnen“ der jüdischen Sozialistin Hertha Gordon-Walcher – und Johanna Schwering für ihre Übersetzung des Romans „Die Cousinen“ der argentinischen Autorin Aurora Venturini.