Petersdom : Die drei Körper des Papstes

In Rom war in der vergangenen Woche der Leichnam des verstorbenen Benedikt XVI. aufgebahrt. Wer es ins Innere der Peterskirche schaffte, wurde überrascht.

Eine Stadt, die so viele Päpste hat regieren und sterben sehen, steht nicht still, wenn ein emeritierter Papst stirbt – auch wenn deutsche Katholiken sich das wünschen. Und dann enttäuscht sind, dass weit weniger Menschen in die Peterskirche drängen als beim Tod von Johannes Paul II.

Es ist leicht hineinzukommen: einchecken zur Himmelfahrt. Ein Blick in die Taschen, keine Flaschen erlaubt, schon beim Passieren der ersten Kontrollen an der Via della Conciliazione. Eine Schleuse wie auf Flughäfen, Smartphone und andere elektronische Geräte werden in eine Wanne gelegt und durchleuchtet. Auf dem Petersplatz stehen noch oder schon Stühle und Absperrungen, um die Herde Christi zu leiten. Auf zwei riesigen Videowänden kann sich die Menge als Menge selbst live wahrnehmen.

Es geht recht zügig voran, nicht anders als bei einer normalen Besichtigung. Die blonde Niederländerin und ihre Tochter wollten sowieso nach St. Peter, Benedikt XVI. gibt es dazu. Picklige junge Briten nutzen beim Drängeln den Erfahrungsvorteil aus Fußballstadien. Da ist nichts Feierliches, vor dem Eingang verteilen Livrierte schnell wie professionelle Kartenspieler Postkarten mit Benedikt-Porträt, in der Basilika telefoniert die Italienerin neben einem ungerührt trotz Telefonierverbot.

Selfies verboten

Kurz vor Erreichen der Vierung unter der Kuppel, wo der Tote aufgebahrt ist, gibt es Tumult vorm Absperrungsband. Ein Mann mittleren Alters kehrt dem Toten den Rücken zu, das Smartphone hochgereckt. „No Selfie, delete, delete“, ruft ärgerlich ein Aufseher. Der Sünder gibt sich reuig, dreht sich um, faltet die Hände, murmelt etwas. „Weitergehen, weitergehen“, heißt es in drei Sprachen, während der Blick auf Schuhsohlen fällt, auf die Mitra, das Gewand, das gelbliche, wächserne Gesicht des Toten.

Es gibt die Lehre von den zwei Körpern des Königs, dem natürlichen und dem politischen, dem sterblichen und unsterblichen. Und es ist, als zeige dieser Leichnam noch eine dritte Form: den im Tod inszenierten Körper, nicht mehr lebendig, nicht mehr Repräsentant; konserviert für die Nachwelt, eine Erinnerung an beide Körper: den des Papstes und den von Joseph Ratzinger aus Marktl am Inn.

Dieser Zwischenzustand beschäftigt einen, wenn man vorher die Ausstellungen zu Pier Paolo Pasolini gesehen hat, die an drei Orten in Rom unter dem Motto „Alles ist heilig“ gezeigt werden und dem politischen, poetischen und seherischen Körper gewidmet sind, die auch vom populären oder epiphanischen Körper sprechen, bis vor lauter Körpern keine Welt mehr ist. Und die eher einer Seligsprechung anlässlich von Pasolinis 100. Geburtstag gleichen als der Auseinandersetzung mit einem Unbequemen.

Erfahrung einer Unwirklichkeit

In St. Peter, wo das Sakrale über das Profane, das Klerikale über das Säkulare herrschen soll, wo alles Figurative, ob im Fresko oder in der Skulptur, etwas präfiguriert, auf Unsichtbares verweist, sagt ein Deutscher, der mit seiner Kleidung mühelos eine Woche Survivaltraining durchhielte: „Ist der wirklich echt? Oder haben die da eine Puppe hingelegt?“

Er artikuliert auf seine Weise die Erfahrung einer Unwirklichkeit, einer Entrückung, einer seltsamen Repräsentation. Und es gab ja im Mittelalter „Effigies“, puppenhafte Doubles im Trauerzeremoniell der englischen und französischen Könige. Der Körper hier wirkt, als sei er schon kaum mehr in diesem Raum und unterwegs in dessen Bilderwelt, wie auch die zwei Schweizergardisten mit Lanze, die ihn bewachen. So behauptet sich die Fremdheit des Zeremoniells gegen den Eventcharakter, den es für die meisten Besucher hat.

Die römischen Freunde sind amüsiert, dass der Gast sich das angesehen hat. „Weißt du“, fragt einer, „was damals in ‚Il manifesto‘ stand, als Ratzinger gewählt wurde?“ – und fügt sofort hinzu: „Pastore tedesco“. Das lässt sich mit deutscher Hirte übersetzen und mit Deutscher Schäferhund.