Belarus : Sie prügeln Schwangere

Sie leben, arbeiten und protestieren in Minsk – haben Sie Angst?

Ach, wissen Sie, wir leben in einer Situation, in der niemand weiß, was morgen geschehen wird. Vielleicht wird man verhaftet, vielleicht wird man verschont. Ich habe seit den neunziger Jahren immer wieder gegen die politischen Verhältnisse in meinem Land protestiert, das heißt, ich lebe mit dieser Angst seit mehr als zwanzig Jahren. Ich wurde aus der Universität geworfen, weil ich Oppositionstreffen besucht hatte, meine Dissertation musste ich in Deutschland verteidigen. Was mir als Protestlerin aber gerade hilft und Mut macht, ist, dass sich die belarussische Gesellschaft verändert hat, eine große Mehrheit in der Bevölkerung unterstützt inzwischen den Kampf gegen die Diktatur.