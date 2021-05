Aktualisiert am

Krise in Belarus

Krise in Belarus :

Krise in Belarus : Worte kommen immer zu spät

... und Europa äußert seine Besorgnis. Das hilft den Menschen in Belarus allerdings nicht. Bild: AP

Menschen in Belarus werden verfolgt, mundtot gemacht, sind völlig isoliert in Gefängnissen oder bringen sich vor Verzweiflung um. Was muss das Ausland noch wissen, bevor es handelt? Ein Gastbeitrag.