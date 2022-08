Begegnung mit Éric Marty : Der kommende Krieg zielt aufs Neutrum

Wer die Politik verstehen will, muss die verrücktesten Werke der Literatur lesen. Als 2000 die zweite Intifada ausbrach und die Existenz Israels bedrohte, erinnerte sich Éric Marty des Dichters Jean Genet. Marty verbrachte damals ein paar Tage in Jerusalem. Die Reaktionen auf die zweite Intifada waren für ihn der Anfang der „großen Umkehrung, der Gleichsetzung des jüdischen Staats mit den Nazis“. Für die Verklärung des Palästinensers zum neuen Juden hatte Genet mit seiner Schilderung des Massakers von Sabra und Schatila 1982 den literarischen Gründungsmythos beigesteuert. Als Éric Marty fast zwanzig Jahre danach dessen „Palästinensische Erinnerungen“ wieder las, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: „Der Palästinenser war eine Figur, die Genet zuvor schon fasziniert hatte: der SS-Mann.“

Von dem Fedaijin, so erkannte Marty, gehe die gleiche „erotische masturbatorische Anziehung“ aus wie vom SS-Mann in „Pompes Funèbres – Das Totenfest“. Genet verherrliche „den militanten Suizid als Lustgewinn“: „In seiner Literatur stecken die gleichen sexuellen Phantasien der Allmacht wie in den Exekutionen des Islamischen Staats.“ Der Palästinenser taugt aber aus Martys Sicht nicht zum „Verdammten dieser Erde“, den die „moralische Linke“ in ihm ausmacht. Auf deren Unfähigkeit, Genets Texte zu lesen, führt Marty ihren „geistigen und poli­tischen Zerfall“ zurück: „Genet war kein Humanist, sondern ein Perverser.“