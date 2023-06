Was wir über ein Säugetier wissen, das Eier legt, in der Lage ist, elektrische Felder im Wasser wahrzunehmen, und sich wenig mit seinen Artgenossen abgibt.

Friedrich Engels konnte, als er 1843 in Manchester die Eier eines Schnabeltieres sah, noch gut lachen. In „hochmütiger Borniertheit“, wie er später, 1895, in einem Brief schrieb, habe er die Dummheit verspottet, die behaupte, dass ein Säugetier Eier legen könne. Engels’ Größe bestand darin, das Schnabeltier für die etwas zu starre Anwendung zoologischer Begriffe um Entschuldigung zu bitten.

Es war zwischen den Eiern, die Engels in Manchester sah, und seinem Brief von 1895 aber auch wirklich etwas geschehen. 1859 war Charles Darwins revolutionäres Werk „Über die Entstehung der Arten“ erschienen. Engels zählte zu den begeisterten Lesern der ersten Stunde. Und so musste er einsehen, dass von dem Augenblick an, in dem wir die Evolutionstheorie akzeptieren, unsere Begriffe vom organischen Leben nur annähernd der Wirklichkeit entsprechen, wie er im Brief ausführte.

Ich hatte einen anderen Wirklichkeitsschock, als ich das erste Schnabeltier von einer Brücke aus in einem träge fließenden Fluss in Tasmanien zwischen Plastikabfällen schwimmen sah. Zu den mythisch gewordenen Texten und Abbildungen aus den Lehrbüchern wollte das Schwimmen zwischen Plastikmüll nicht passen.

Der Schock legte sich schnell. Denn das Tier ruderte, wie es im Lehrbuch steht, nur mit den Vorderfüßen, zog das Hinterteil und den biberähnlichen Schwanz mit sich und bewegte dabei sehr schnell den breiten Schnabel von einer Seite zur anderen wie einen Detektor über den Boden.

Das Tier mit elektrischem Sinn

Schnabeltiere ernähren sich als „Gründler“, indem sie mit dem Schnabel am Gewässerboden nach Krebsen, Wasserinsekten und Schnecken suchen. Dabei besitzen sie eine Fähigkeit, die man vor ihrer Entdeckung Ende des vergangenen Jahrhunderts Säugetieren ebenso wenig zugetraut hatte wie zuvor das Eierlegen.

Schnabeltiere sind in der Lage, elektrische Felder im Wasser wahrzunehmen, was man vor allem von einigen wenig evolvierten Fischarten und Amphibien kannte. Obwohl die Rezeptorzellen und der genaue Mechanismus ihres elektrischen Sinns immer noch nicht verstanden sind, ist sicher, dass dieser Sinn im Schnabel lokalisiert ist.

Es handelt sich bei dem elektrischen Sinn der Schnabeltiere im Unterschied zur Echoortung, bei der Fledermäuse oder Delfine aktiv Impulse aussenden, um ihre Umgebung zu erkunden, um eine „passive“ Elektroortung. Die Quelle der vom Schnabeltier wahrgenommenen Elektrizität ist allein die Muskeltätigkeit ihrer Beutetiere.

Die bei jeder Muskelbewegung entstehende elektrische Spannung können die Schnabeltiere bis auf eine Entfernung von etwa fünf Zentimetern spüren. So wird es ihnen möglich, eine im Schlamm oder unter einem Stein versteckte Süßwassergarnele zu orten und in ihrem Schnabel verschwinden zu lassen. Ihre Nahrung stopfen die Tiere zunächst mit Sand, Kies und Pflanzenresten in ihre Backentaschen. Sind diese voll, tauchen sie auf und trennen mithilfe der Zunge das Verwertbare vom Rest.

Standorttreu und einzelgängerisch

Damit sind sie neben den ausdauernden Ruhephasen den ganzen Tag beschäftigt. Außerhalb der im August beginnenden Paarungszeit interessieren sich Schnabeltiere nicht für Artgenossen. Obwohl sie sehr standorttreu und einzelgängerisch sind, gibt es keine weiteren Hinweise auf ein spezifisch territoriales Revierverhalten. Wahrscheinlich gehen sie sich einfach sehr geschickt oder höflich aus dem Weg.

Das ändert sich in der Paarungszeit, in der Männchen auf andere Männchen aggressiv reagieren sollen. Wobei auch hier einschlägige Beschreibungen fehlen. Zur nur selten beobachteten Paarung kommt es nach einer durch Schwimmspiele an der Wasseroberfläche eingeleiteten Zeremonie.

Ist sie vollzogen, gräbt das Weibchen eine Bruthöhle, in der es erst die Eier bebrütet und später die geschlüpften Jungen über Monate mit Milch versorgt, deren Fettsäuren der menschlichen Muttermilch entsprechen. Im Unterschied zu anderen Säugetieren saugen die Jungen die Milch nicht aus den Milchdrüsen; sie lecken sie auf, nachdem sie aus der Drüse gedrückt worden ist.