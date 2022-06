Brian Wilson wird achtzig : Da singt ein Kind

Fünf Jungen im Studio, vor sich einen Notenständer, konzentriert, so scheint es, auf die Arbeit. Zwei von ihnen singen, zwei andere verfolgen den Einsatz wohlwollend und kritisch, der fünfte aber, ein großer, schmaler Kerl mit so akkurat geschorenen Haaren, dass er damit auch zur Armee gehen könnte, steht im Hintergrund, überwacht, greift ein, korrigiert, damit alles so klingt, wie er es zuvor mehrstimmig in seinem Kopf gehört hat.

Man muss die Geschichte der Beach Boys und ihrer Platte „Surfin’ USA“ gar nicht kennen, um allein diesem Foto auf der Innenhülle abzulesen, wer im Studio das Sagen hat. Zum ersten Mal hatte Brian Wilson, der mit gerade zwanzig Jahren älteste der drei Brüder, die mit ihrem Cousin Mike Love und ihrem Freund Al Jardine, zu dieser Zeit ersetzt durch David Marks, die Band formten, Anfang 1963 bei diesem zweiten Album der Gruppe die Kontrolle über die Produktion übernommen.

Einer gegen alle

Das sollte er bis zum popmusikalischen Meilenstein „Pet Sounds“ wenige Jahre später perfektionieren. Das Spannungsverhältnis aber zwischen dem Songschreiber und musikalischem Mastermind einerseits und der Gruppe andererseits, deren wichtigstes Merkmal gerade der Harmoniegesang war, in dem jeder seine fürs Ganze unersetzliche Rolle spielte, war in der Folge unübersehbar, so sehr auch die betont egalitären Plattencover ein anderes Bild zu vermitteln suchten. Brian Wilson, der sich bereits von den Touren der Band zurückgezogen hatte – was immerhin den segensreichen Wiedereinstieg von Al Jardine zur Folge hatte -, resignierte nach der Rebellion der Band gegen sein avanciertes Plattenprojekt „Smile“. Es gleicht nach den verstörenden Siebzigern einem Wunder, dass sich Brian Wilson, inzwischen nur noch groß und nicht mehr schmal, der einige Drogenexzesse und psychische Zusammenbrüche hinter sich hatte, und die übrigen Beach Boys 2012 noch zu einer Platte wie „That’s Why God Made the Radio“ und gar einer Tournee zusammenfanden – in den Jahren zuvor hatte es de facto zwei Bands gegeben, eine um Mike Love und eine um Brian Wilson, die getrennt voneinander jeweils die Hits der Beach Boys gespielt hatten, wobei sich Wilson mit seiner Rekonstruktion des „Smile“-Materials nach über 35 Jahren eindeutig als der innovativere Pfleger des Band-Erbes erwiesen hatte.

Und es war Wilson, der dieser Platte mit „Summer’s Gone“ ein wundervolles melancholisches Schlußstück schrieb, einen Abgesang auf all die Freude, sich als Gruppe wiedergefunden zu haben, auf den „Endless Summer“, den ein Best-Of-Album 1974 beschworen hatte. „Old friends have gone“, heißt es dagegen 2012, „They’ve gone their separate ways / Our dreams hold on / For those who still have more to say / Summer’s gone / Gone like yesterday / The nights grow cold / It’s time to go / I’m thinking maybe I’ll just stay.“

Das galt den Brüdern Dennis und Carl Wilson, die damals beide schon verstorben waren, und es galt der Band: Eine neue Zusammenarbeit kam nicht mehr zustande, und einiges, was Brian Wilson dafür geschrieben hatte, erschien 2015 auf seinem Soloalbum mit dem sinnigen Titel „No Pier Pressure“. Surferlieder finden sich – anders als auf der Platte mit den Beach Boys – nicht mehr darauf, dafür wird es eingerahmt von zwei Liedern, die melancholisch und durchaus mit Stilmitteln, die Wilson ein halbes Jahrhundert lang entwickeln konnte, davon erzählen, dass man weder die Zeit noch alte Freundschaften festhalten kann, diese sogar noch weniger als jene. Wo ist das alles hin, fragt sich ein altgewordenes Kind, was ist da passiert, und welchen Anteil habe ich selbst daran? Heute feiert Brian Wilson seinen achtzigsten Geburtstag.