Bayern gegen Chemnitz : Kungelei bei der Bewerbung um die Kulturhauptstadt?

Dass im Wettbewerb um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ unterlegene Kandidaten sauer sind, kommt der EU-Kommission zufolge immer mal wieder vor. Córdoba etwa drohte seinerzeit vor Gericht zu ziehen, Eindhoven sei ein schlechter Verlierer gewesen, auch Bergamo habe mal mit rechtlichen Schritten gedroht, schreibt die EU in einer der F.A.Z. vorliegenden Stellungnahme an das Land Sachsen zur Weigerung Bayerns, das Votum der Jury für Chemnitz auch in der Kultusministerkonferenz zu bestätigen. Noch nie jedoch hat ein Land seine Zustimmung verweigert. Der Jury-Empfehlung nicht zu folgen wäre ein „sehr negatives Präzedens“ und würde darüber hinaus „ein extrem negatives Signal senden“, zumal Deutschland zurzeit auch noch die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Bisher ist die Kultur- und Kultusministerkonferenz der Jury-Empfehlung stets einmütig gefolgt, doch Bayerns Kunstminister, der bis Jahresende auch noch den Vorsitz des Gremiums innehat, drohte mit Enthaltung, weshalb die Entscheidung auf Mitte Januar verschoben wurde. Der Grund sind Berichte der „Süddeutschen Zeitung“, wonach die Jury unter fragwürdigen Umständen entschieden haben soll. Zudem sei Chemnitz angeblich von Anfang an Favorit gewesen, da nach Essen im Jahr 2010 diesmal eine ostdeutsche Stadt den Titel bekommen sollte; Belege für die vermeintliche Kungelei lieferte das Blatt nicht.