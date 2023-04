Barbara Vinken hat ein Buch mit dem Titel „Diva“ geschrieben, dessen Untertitel in bemühtem Oh-là-là „Eine etwas andere Opernverführerin“ lautet. So klingt die Apartheit des Genderdiskurses, wenn er sich auf das Niveau eines Verkaufsgesprächs begibt. Der Verlag stellt die Romanistin, Literaturwissenschaftlerin und prominente Essayistin zum Thema „Mode“ auf dem Umschlag als „public intellectual“ vor, was heute ein gängiger Begriff geworden ist, wenngleich er von Ungeschick wie Mutlosigkeit zeugt. Denn „öffentliche Intellektuelle“ sollte als Wendung niemand, der das Wort „Intellektuelle“ noch ernst nimmt, gebrauchen, weil es sich um einen Pleonasmus, etwas Doppelt-Gemoppeltes, handelt. Dem Sinn und der Geschichte nach ist ja die oder der Intellektuelle – anders als die oder der Stubengelehrte – eine Figur, durch die Geist öffentlich vernehmbar wird. Die Formulierung „public intellectual“ traut dem Intellekt keine Öffentlichkeit mehr zu, jedenfalls keine, die Ruhm einbrächte. „Public intellectual“ ist jene Form von Intellektualität, derer man sich nicht als „verkopft“ schämen muss.

Jan Brachmann Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Autorin selbst macht schon in der Einleitung zu ihrem Buch klar, dass es Formen von Intellektualität gibt, die ihr weniger lieb sind: „Warum überhaupt ein Buch zur Oper, die man als elitär unkritisches Divertissement abgetan hat, in dem hauptsächlich geschmäcklerische Kennerschaft zählt?“ Unabhängig davon, ob diese Vorurteile auf die Oper zutreffen, ist an der Frage, wie rhetorisch auch immer sie gestellt sein mag, überaus alarmierend, dass „elitär“ und „geschmäcklerische Kennerschaft“ als Denunziationsvokabeln gebraucht werden – ähnlich wie vor Jahren Elke Heidenreich gegen eine Literatur- und Musikkritik wetterte, die „zu intellektuell“ sei und für die Sinnlichkeit der Kunst keine Sprache mehr habe. Damit gehört die Intellektfeindschaft schon zu den Grundlagen von Vinkens Buch selbst.

Haute Couture – das ist anti-elitär?

„Das bildungsbürgerliche Sonnen im Glanz der Operngeschichte“, wie Vinken in falschem Deutsch fortfährt („Sich-Sonnen“ müsste es heißen), verortet die Autorin nördlich der Alpen und hält ihm ein Italien entgegen, in dem die Oper immer „städtisch populär“ gewesen sei. Dann schwärmt sie von einer „Cavalleria rusticana“ vor dem Dom von Syracus, in deren Vorprogramm eine sizilianische „Haute Couture-Kollektion von Dolce & Gabbana gezeigt“ wurde. Haute Couture ist also ihr Maßstab von Popularität, der Gegenbegriff zum Elitären und Bildungsbürgerlichen.

An der Oper interessiert Vinken die „raffiniert witzige Reflexion auf Geschlechterkonstellationen“, das Spren­gen des heteronormativen Genderkorsetts. „Das eingängigste Beispiel ist die Kastratenstimme“, schreibt sie sehr richtig. Doch in ihrem Buch, das sich mit dreizehn Opern von Mozart, Bellini, Verdi, Puccini, Bizet, Mascagni, Strauss und Berg (im Wesentlichen der eisernen Ration internationaler Spielplanroutine) beschäftigt, gibt es gar keine Auseinandersetzung mit dem Kastratenrepertoire. Die Opern Händels, Hasses, Porporas und Vivaldis fehlen völlig.

Fiordiligi – ein Kastrat?

Wenn sie die „Felsenarie“ der Fiordiligi in Mozarts „Così fan tutte“ als Wiederaufgreifen „einer typisch männlichen, heldenhaften Kastratenstimme“ be­schreibt, durchkreuzt Vinken selbst ihre zuvor getroffene Bestimmung der Kastratenstimme als vokales Phänomen jenseits des heteronormativen Genderkorsetts. Und sie verkennt völlig, dass der brillante Koloraturgesang, die Aria di bravura, in der Oper schon des Barocks auch ein Genre für Frauen war, etwa Faustina Bordoni und Francesca Cuzzoni, die zu den berühmtesten Diven der Händel-Ära gehörten. Die Sopranistin Celeste Gismondi wurde in der Rolle der nachti­gallengleich zwitschernden Schäferin Dorinda bei der Uraufführungsserie von Händels „Orlando“ 1732 in London sogar zum Publikumsliebling. Von all diesen Dingen kann Vinken sich nicht verwirren lassen: Sie weiß davon nichts.