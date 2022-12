Reisen zum Weihnachtsfest : Heiligabend auf dem Bahnsteig

Andere Leute bleiben einfach zu Hause. Und warten dort auf die Bescherung. Sie gehen in ihr Schlafzimmer zum Lesen oder in die Küche und kochen und backen oder gucken im Wohnzimmer unter dem Tannenbaum noch einen Weihnachtsfilm, in dem wunderschöne Menschen zu Hause auf die Bescherung warten und kochen und backen und lesen oder ein Typ im Elchpullover noch schnell mit dem Hund rausgeht und sich draußen im Tiefschnee in die neue Nachbarin verliebt, und überhaupt tragen alle flauschige Wollpullover und wohnen in Holzhäusern oder hängen in Hüttenschuhen vorm Kamin und hören soften Jazz oder das Bach-Oratorium, und dann klingelt das Glöckchen wie in einem Roman von Thomas Mann, und es gibt Geschenke.

Für mich aber fängt Weihnachten erst an, sobald ich an der Porta Westfalica vorbeigefahren bin. Und selbst dort bin ich noch nicht ganz da. Ich habe schon lange nicht mehr meine ganze Familie zu Weihnachten gesehen, aber regelmäßig die verdammte Porta Westfalica. Das Tor nach Westfalen. Ein Kaiserdenkmal, oben auf einem Berg. Wenn man bei einem Mittelgebirge überhaupt von Berg sprechen kann. Die Porta Westfalica steht dort, wo die Weser in die Norddeutsche Tiefebene fließt. Mein Tor zum Weihnachtsfest.

Mittlerweile mache ich jedes Mal ein Foto und schicke es an einen Freund, der hier auch vorbeimuss. Vielleicht sitzt er in einem Zug vor mir, vielleicht fährt er hinter mir her, vielleicht ist er auch schon angekommen. Ich mache jedes Mal auch ein Foto vom Bahnhof von Minden, wo er aussteigt. Das ist wirklich kein schöner Anblick, aber er schickt trotzdem immer ein Herz zurück. Nur weil ich nicht im Wollpullover vorm Kamin auf das Glöckchen warte, muss ich zu Weihnachten im Zug ja nicht auf Rituale verzichten.

Im nächsten Jahr feiere ich ein kleines Jubiläum. Dann werden es dreißig Jahre sein. Dreißig Jahre lang werde ich dann Jahr für Jahr zu Weihnachten im Zug gesessen haben. Manchmal erst am 24. Dezember, meistens am Tag davor, und nicht immer fuhr der Zug von Osten nach Westen, an der Porta Westfalica vorbei, denn wo zu Hause ist, das hat sich in diesen dreißig Jahren ein paar Mal verschoben auf der Karte. Aber immer bin ich gefahren. Im Zug. Die wenigen Male, die ich das in all den Jahren nicht getan habe, die ich ausnahmsweise geblieben bin, wo ich bin, oder mit dem Auto abgeholt wurde, könnte ich an einer Hand abzählen. Auch die wenigen Male, die es geschneit hat oder kalt war zu Weihnachten.

Man fährt auch in der Zeit zurück

In den letzten Jahren hat es meistens geregnet, wenn ich tagsüber gefahren bin. Dann sah die graue Welt um die Porta Westfalica aus wie in einem Lied von Blumfeld, „eine Sonne aus Eisen und eine Sprache aus Trauer“. Wer solche Zeilen schreibt, muss aus dieser Ecke der Welt kommen, und das tut der Sänger ja auch, und wer das für Weihnachtsblues hält, Regen und dazu traurige Lieder von früher, kennt das bittersüße Gefühl nicht, das solche Fahrten zu dieser Jahreszeit auslösen.

Man fährt ja nicht einfach nur irgendwo hin. Man fährt dabei auch in der Zeit zurück. Ein Gefühl zwischen Heimweh und Zeitweh, Verlorenheit und Vorfreude. Zu Weihnachten bei den Eltern ist man automatisch wieder zwölf Jahre alt, immer, hat der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf einmal gesagt. Der ist aber meist per Anhalter nach Hause getrampt.