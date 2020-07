Der Kampf gegen Rassismus : So viele Augen

Als ich 15 war, besuchte ich die neunte Klasse eines Gymnasiums in Weimar. An einem Tag im Winter schwänzte ich erst- und letztmals die Schule. Ich lebte nicht mehr bei meinen Eltern und hatte gute Noten, wusste also, dass das Schwänzen keinerlei negative Konsequenzen würde haben können. An diesem Tag steckte eine junge Frau meine Schule in Brand. Eine überforderte Schülerin, hieß es später, die nicht zum Abitur zugelassen worden sei, habe im Affekt einen Weihnachtsbaum angezündet. Einige jüngere Schüler erlitten eine leichte Rauchvergiftung, ansonsten nahm niemand körperlichen Schaden; die Sache ging glimpflich aus.

Am 26. April 2002, knapp anderthalb Jahre später, just am Tag, an dem sich die Täterin vor einem Erfurter Gericht verantworten musste, lief Robert Steinhäuser an seiner Schule, ebenfalls in Erfurt, Amok. Er tötete 16 Menschen, überwiegend Lehrerinnen, danach sich selbst. Steinhäusers Tat ging damals vielen nah, vor allem dem Lehrpersonal. In den Tagen nach dem Amoklauf sah ich immer wieder Lehrer weinen. Manche hatten persönliche Kontakte nach Erfurt, waren befreundet, hatten miteinander studiert. Vielleicht hielten wir deshalb im Unterricht eine Schweigeminute ab. Ich erinnere den Moment bis heute: das gemeinsame Aufstehen aller von den knarzenden Stühlen, das Geradestehen, die Tafel, auf der Schwämme weißliche, mittlerweile trockene Schlieren hinterlassen hatten. Damals war mir so, als hielten wir plötzlich alle die Luft an, als lauschten wir einem Rauschen in unseren Köpfen, das wir bis dahin nicht bemerkt hatten. Ich hatte Sorge, zu husten oder loszukichern und damit die gewichtige, atemlose Minute zu versauen.