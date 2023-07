In Ewersbach lebt der Unternehmer und Autosammler Friedhelm Loh. Nun eröffnet er dort das wohl spektakulärste Museum für Automobile, das es in Deutschland gibt.

Zwei Straßen führen nach Dietzhölztal-Ewersbach. Wer sich für die Strecke über die B 253 entscheidet und sich einreiht in die dreißigtausend Wagen und mehr, die täglich in Frohnhausen und Wissenbach gezählt werden, darunter Lastwagen ohne Zahl, erhält im Stop-and-go des Verkehrs ein Gefühl für die Bedeutung von Handel und Industrie in einer Gegend, die im Windschatten der A 45 einfach nur grün aussieht, sich aus der Nähe jedoch als bedeutender Produktionsstandort entpuppt.

Freddy Langer Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Kommt man hingegen aus der Richtung Siegen und nimmt die Landstraße über Salchendorf, Helgersdorf und Werthenbach, die sich in ihrem Verlauf immer steiler auf die Haincher Höhe hinaufschlängelt, hat man sie für sich allein. In solch kurzen Abständen folgen scharfe Kurven, Serpentinen und Schlangenlinien aufeinander, dass die Straße anderswo legendär wäre und womöglich einen Namen trüge wie „Dragon’s Tail“, und zumindest im Odenwald wäre sie gespickt mit Radarfallen. Es ist, als sei sie einzig geschaffen für die Freude am Fahren – dabei öffnet sich der Blick nach jeder Biegung neu auf eine Mittelgebirgslandschaft, die an die Dünung des Meeres bei starkem Wind erinnert. Täler und Kämme wechseln einander ab. Und weil der Borkenkäfer für Weitsicht gesorgt hat, reichen die Panoramen fast bis zum Rhein hinunter und zum Sauerland hinauf, dass einem das Herz aufgeht.