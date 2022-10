Der Designchef des VOLKSWAGEN-Konzerns, Klaus Zyciora, der für das weltweite Design von Marken wie VW, Audi, Porsche, Lamborghini und Bentley verantwortlich ist, hält das vollautonome Fahren, also Level 5, schon sehr bald, vielleicht in fünf Jahren, für eine realistische Möglichkeit. Zyciora sieht etwa den Lieferverkehr in den Städten vollautonom, leise und vor allem in der Nacht, das könne den Verkehr deutlich entzerren, die Straßen wären tagsüber nicht mehr überlastet, es müsste dann gar nicht mehr in neue Straßen investiert werden. Der Personenverkehr in den Städten finde in schicken vollautonomen Kapselfahrzeugen, wie etwa dem VW Sedric, statt. Wie in einer Konzeptstudie für die asiatischen Märkte zu sehen, sogar mit einer Karaokeausrüstung an Bord.

Die Autos werden laut Zyciora intelligent vernetzt sein, sich wie Fischschwärme bewegen und in der Zukunft digital von der VW-eigenen Softwarefirma Cariad in der Cloud gemanagt.