Brücke-Maler und Kolonialismus : Sie ritten den Leopardenstuhl

Sie heißt Milly. Jedenfalls hat Ernst Ludwig Kirchner sie so genannt, als er sie in seinem Dresdner Atelier fotografierte, zusammen mit ihrem Partner Sam. Auf dem Foto steht Sam nackt vor einem bemalten Vorhang, und Milly, ebenfalls unbekleidet, bückt sich, um ein Stück Stoff aufzuheben. Das Atelier selbst gleicht einer Rumpelkammer, Gemälde und Skulpturen stehen und liegen herum, dazwischen zwei Waschschüsseln. Es ist die Zeit kurz vor Kirchners Umzug nach Berlin im Jahr 1911. Auf einem anderen Foto von Kirchner ist eine Nelly zu sehen, ebenfalls in Dresden, allerdings im Atelier von Kirchners Malerfreund und Brücke-Mitgründer Erich Heckel. Nelly zeigt Heckels Freundin und späterer Frau Sidi Riha (die eigentlich Milda Frieda Ge­or­gi hieß) eine Tanzfigur. Sie trägt ein langes Kleid aus buntem Stoff und Goldlamé, und sie ist, wie Sam und Milly, schwarz. Sonst weiß man nichts mehr über sie, außer dass Kirchner sie auch gezeichnet und Heckel sie gemalt hat.

Die These der Ausstellung „Whose Ex­pres­sion?“ im Berliner Brücke-Museum lautet, etwas verkürzt gesagt, dass dieses Nichtwissen ein Versäumnis der Brücke-Künstler ist. Wir könnten viel mehr wissen über Nelly, Milly und Sam, über schwarze Menschen um 1910 und ihr Le­ben im Deutschen Kaiserreich, wenn Kirchner, He­ckel und die anderen Expressionisten sie nicht nur als Modell benutzt, sondern ihre Geschichten erzählt hätten. So wie wir viel mehr über die deutsche Kolonialpolitik in Neuguinea und auf den Palau-Inseln wüssten, wenn Emil Nolde und Max Pechstein sich auf ihren Reisen dorthin nicht nur für farbenfrohe Südseelandschaften und idyllische Bilder vom Alltag der Eingeborenen, sondern auch für die Realität von ökonomischer Ausbeutung und Fremdherrschaft interessiert hätten.

Das heißt, eine These im strengen Sinn wird in der Ausstellung, die das Brücke-Museum aus dem Stedelijk Museum in Am­sterdam übernommen und aus eigenen Be­ständen ergänzt hat, nicht formuliert. Die Schau erhebt keine Anklage. Sie stellt nur die Kunst des deutschen Expressionismus, so wie es mittlerweile bei fast allen Hervorbringungen des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts erwartet wird, in den „ko­lo­ni­alen Kontext“. Etwas Ähnliches unternimmt nebenan im Kunsthaus Dahlem eine „Transition Exhibition“, welche die ethnologische Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff, dessen Nachlass den Grundstock des Brücke-Museums bildet, einer „kritischen Befragung“ unterzieht.

Konkret bedeutet das, dass die Bilder und Plastiken von Kirchner, Pechstein, He­ckel, Nolde und Schmidt-Rottluff, die hier wieder einmal in beglückender Fülle zu­sam­men­kom­men, in eine Chronologie eingepasst werden, in der die Berliner Afrika-Konferenz von 1884 und der Maji-Maji-Krieg von 1905 ebenso wichtig sind wie die Gründung der Brücke-Künstlergruppe im gleichen Jahr oder ihre Auflösung acht Jahre später. Die Wandtexte, in de­nen verpönte Begriffe wie „Entartet“, „Primitivismus“, „Urvölker“ und „Völkerschauen“ auf dem Kopf stehend wiedergegeben sind, wechseln sich mit Monitoren ab, auf denen postkoloniale Aktivisten und Kunsthistorikerinnen für jene Zuspitzung sorgen, die sich die Kuratoren verkniffen haben.