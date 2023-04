Vom „FATA collective“ initiiert, das aus sieben in Russland lebenden oder aus diesem Land stammenden Künstlerinnen und Aktivistinnen besteht, findet derzeit eine ungewöhnliche Ausstellung unter der Schirmherrschaft der Berliner „Neuen Gesellschaft für bildende Kunst e.V.“ (NGbK) im Kunstraum Kreuzberg statt. Ihr Titel „Ome“ bedeutet auf Baschkirisch so viel wie „kollektive Selbsthilfepraktiken“. Und um Selbsthilfe dreht sich diese Ausstellung, deren Idee vor zwei Jahren während eines Residenzprogramms für Angehörige der LGBTQ-Szene entstand, die in Russland rassistischer Diskriminierung ausgesetzt ist.

Darin geht es um Rassismus und um Kolonialismus in diesem Land, wobei die Beteiligten wissen, wo­von sie reden; fast alle gehören den nichtrussischen, wie sie selbst sagen, nicht weißen Völkergemeinschaften an. In ihrem Manifest schreiben sie: „Während sich Russland oft als eine antikoloniale und antiimperialistische Macht darstellt . . . verfolgte es zugleich stets eine strenge ,Rassenhierarchie‘, an deren Spitze ethnische Russ_innen standen.“ Das führte dazu, dass die eigene „Kolonisierung indigener Völker, die Besetzung ihrer Territorien, die Ausbeutung von Ressourcen, die Auslöschung ihrer Kulturen und Sprachen, ihre Assimilation und sogar Völkermorde“ verschleiert wurden.

So hat sich das „FATA collective“ zur Aufgabe gemacht, diesen Schleier zu lüften und die Gräueltaten des russischen Kolonialismus, die in keinem Geschichtsbuch vorkommen und angesichts deren auch „der Großteil der weißen russischen liberalen Opposition“ stumm bleibt, zur Sprache zu bringen. Und da es in Russland kaum öffentliche Möglichkeiten gibt, sich den erlittenen Traumata zu stellen, war es die Kunst, die sich als Plattform zur Bewältigung anbot. Eines der Traumata, das oft zur Sprache kommt, sind die Deportationen nicht nur der Tschetschenen und Krimtataren, sondern auch der Kalmücken, Baschkiren, Burjaten und Dagestani in den Vierzigerjahren.

Da sie kaum offiziell dokumentiert sind und nur über die Erzählungen der Überlebenden, die langsam aussterben, weitergegeben werden, kommt der Kunst jetzt die Aufgabe der Weitergabe zu. So nähten die baschkirischen Aktivistinnen-Gruppen „BaderNisa“ und „Balapan“ traditionelle Wandteppiche, auf die sie in verschiedenen Sprachen Frauenschicksale während der Deportationen und der Hungersnot von 1921 bis 1922 aufschrieben.

„Um vier Uhr früh wurden wir geweckt, um sechs abgeholt“, liest man auf der gegenüberliegenden Wand, die die Gruppe „appak“ aus Dagestan gestaltete. Das aus fünf kalmückischen Frauen bestehende „MU Collective“ präsentiert ein Video, das Angehörige dieses Volkes am Fuße eines Denkmals zeigt, wo sie sich jedes Jahr im Oktober treffen, um in Erinnerung an die De­portationen entsprechend ihrer buddhistisch geprägten zyklischen Vorstellung von Geschichte wiederholt einen Kreis um das Monument abzuschreiten. Begleitet wird diese faszinierende Szene durch Erzählungen der Überlebenden.