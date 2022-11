Berg und Kunst : Als die Skier laufen lernten

Eintausendachthundertvier Meter trennen Krems von der Heukuppe, der mit 2007 Metern höchsten Erhebung der Rax. In Höhenmetern über dem Meer. Warum also eine Ausstellung an der schönen graugrünen Donau, wenn es um ein hochalpines Thema geht? Da greift ein Reflex, der unseren österreichischen Nachbarn anspringt, wenn es um sein Proprium geht: Seine Welt sind die Berge. Schließlich liegt ein Teil der Rax auf dem Gebiet des Bundeslands Niederösterreich, in dem auch Krems liegt. Der Rest des Wiener Hausbergs gehört zur Steiermark. Immerhin: Im sechzig Kilometer südlich von Krems gelegenen Lilienfeld fand 1905 der erste Torlauf der Skigeschichte statt, an dem Mizzi Langer teilnahm, von ihr später mehr.

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

Seit Anfang des Jahres wird die Landesgalerie, der 2019 eröffnete Bau der Vorarlberger Architekten Marte.Marte, der die Stadtsilhouette aufregend bereichert, ohne sie zu dominieren, von der Kunsthistorikerin Gerda Ridler geleitet. Deren Schwerpunkt ist eigentlich Gegenwartskunst nach 1945, aber beim Thema „Aufi muas i“ gibt es kein Halten: Ridler ließ zur Eröffnung der Schau am vergangenen Wochenende sogar einen Kletterer zur Erstbesteigung auf das Zinkdach des Museums.

Mehr als dreihundert Exponate hat Kurator Wolfgang Krug zusammengetragen, drei Dutzend Leihgeber, darunter viele private, haben sie beigesteuert. In öffentlichen Sammlungen gibt es so gut wie keinen Bestand der beiden Maler- und Alpinistenfreunde, die im Zentrum der Schau stehen: Gustav Jahn (1879 bis 1919) und Otto Barth (1876 bis 1916). Zwei Wiener, die in der Welt des Alpinismus einen hervorragenden Ruf genießen, in der Kunstgeschichte bislang aber kaum beachtet wurden. Beide sind früh verstorben, Jahn kam bei einem Kletterunfall ums Leben, Barth erlag einer nie richtig diagnostizierten Erkrankung.

Gemeinsam haben sie dazu beigetragen, aus der Begeisterung für die Berge einen Massensport zu machen, und insofern ist die Schau in Zeiten, da man überlegt, wie man die Alpen vor Overtourism schützen könnte, ein Blick in den Brunnen der Geschichte. Der Gebirgsstock der Rax hat alles, was das Herz begehrt – für Kletterer, Bergwanderer und Hotelgäste in den Luxushotels, die entlang der Bahn gebaut wurden. Es waren die Wiener, die sich bei der Erschließung der Ostalpen hervortaten, dort wurde 1862 der Oesterreichische Alpenverein gegründet, der erste Verein dieser Art auf dem Kontinent. Und schon damals galt die Rax als überlaufen.

Winzige Menschen, monumentale Gipfel

Den beiden Malern werden drei weitere Figuren als imaginäre Seilschaft angefügt, die nicht im engeren Sinn Freunde waren. Da ist der 1868 geborene Fritz Benesch, ebenfalls ein professioneller Bergsteiger und Fotograf. Er ist im Zivilberuf Fremdenverkehrsreferent im Eisenbahnministerium, er vergibt viele Aufträge an Jahn für Werbeplakate. Sie sind ebenso zu sehen wie hundert Fotografien, die Benesch bei seinen Touren aufgenommen hat: Beeindruckend zeitlose Deutungen des winzigen Menschen, der, stets mit dem Rücken zur Kamera, vor der Monumentalität des Gebirges zu einer Fußnote schrumpft.

Da ist der Gastronom und Fotograf Camillo Kronich vom Ottohaus auf der Rax, der die Ökonomisierung der Bergwelt mit Geschick vorantreibt, indem er Wanderwege und Klettersteige anlegen lässt, die immer vor der Tür seiner Hütten enden. Und den Omnibus als Zubringer organisiert er auch gleich mit. So entsteht ein touristisches Imperium, das von Ausrüsterseite her die bereits erwähnte Mizzi Langer bedient. Eine verwegene Skifahrerin, die in den Nullerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts zur führenden Fachhändlerin Wiens aufsteigt.

Sie entwickelt mit den besten Herstellern wie Bilgeri und Zdarsky Ski-, Rodel- und Kletterausrüstung, die sie selbst testet. In der Kaiserstraße im siebten Wiener Gemeindebezirk baut Langer-Kauba, wie sie sich nach der Hochzeit mit ihrem Prokuristen nennt, ein stattliches Geschäftshaus. Eine Rechnung von 1911 weist aus, dass die Hochwohlgeborene Frau Hofrätin von Kreuzburg „1 Paar Norwegerschienen mit Bilgeribindung“ zum Preis von 44 Kronen erstanden hat.

Mizzi Langer und ihr Gefühl für Schnee

Das ist alles kulturhistorisch aufschlussreich, fügt sich in die seit Jahren von Museen in den Alpenländern thematisierte Aufbruchszeit des Bergtourismus ein. Wirklich interessant wird die Schau durch die Gemälde von Jahn und Barth, die in dieser Zusammenschau noch nie zu sehen waren. Jahn ist unendlich fleißig. In zehn Wochen malt er zwölf großformatige „Sitten- und Trachtenbilder“, die 1904 auf der Weltausstellung von Saint Louis prämiert werden. Der Zyklus ist bis auf eine in Krems gezeigte Kopie verschollen. Mizzi Langer setzt ihn als Illus­trator für ihre Sportkataloge ein. Siebzig dieser Bilder sind zu einer großen Schautafel gruppiert. Im Ersten Weltkrieg dient Jahn als Instruktionsoffizier der Bergführerabteilung in den Dolomiten und malt nebenbei weiter.

Mehr zum Thema 1/

Barth entwickelt sich künstlerisch entschiedener, wird Mitglied im Hagenbund, einer Künstlervereinigung, drei Jahre nach der Wiener Secession gegründet. Sein Gemälde „Die verlassene Alm“ von 1905 ist düster und melancholisch, ganz anders sein wohl bekanntestes Bild „Morgengebet am Großglockner“ (1911), in dem schon Anklänge des Pointillismus zu erkennen sind, eine Hymne an die Leistungsfähigkeit des Menschen, der im Kreuz eine höhere Macht anerkennt. Technisch herausfordernd ist Schnee als Sujet damals wie heute, und so können nicht alle aufstiebenden Schneestaubwolken bei Bremsschwüngen oder die Spurrillen einer Rodelbahn überzeugen. Barths „Verschneite Bäume“ dagegen zeigt überfrorene, gebeugte Bäume unter großer Schneelast, deren Neuschnee-Überzuckerung beinahe schon abstrakt wirkt, als habe man Mehl über organische Teigformen gestäubt.

Alpine Seilschaften. Bergsport um 1900. Landesgalerie Niederösterreich, Krems: bis 8. Oktober 2023. Ein Katalog ist in Vorbereitung.