Emmanuel Macron war gerade in Marseille, im Schlepptau hatte er seinen Unterrichtsminister Pap Ndiaye. Sie besuchten die Banlieues und die Schulen, um die Erfolge eines vor Jahresfrist eingeleiteten Reformprogramms zu zelebrieren. Ndiaye versprach die Erneuerung der Sexualkunde, die der Gleichheit der Geschlechter mehr Aufmerksamkeit schenken und „le consentement“, die Einwilligung, auf den Lehrplan nehmen werde.

Vor ein paar Wochen schon hatte Macron die „Entzivilisierung“ der französischen Gesellschaft beklagt. Seine Formulierung ist zum franzö­sischen Fluch geworden. In Marseille plädierte er für die Verkürzung der Sommerferien. Sie beginnen jetzt und dauern bis Anfang September. Und bis dann, sagte der Präsident, hätten die Kinder aus den Banlieues den Stoff der letzten Wochen eines Schuljahrs bereits wieder vergessen. Die Lehrergewerkschaften protestierten.

Die Haltung der Linksparteien

In Nanterre erschoss derweil die Polizei den siebzehnjährigen Nahel, der sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Von der Trabantenstadt in der Pariser Banlieue war im Mai 68 der Aufstand der Studenten ausgegangen. Entzündet hatte er sich an der Weigerung der Regierung, in den Wohnheimen die Geschlechtertrennung aufzuheben.

Wie einst im Mai weiteten sich jetzt die Unruhen auf weitere Städte aus. Zum Protest hatten die Linksparteien aufgerufen, die sich nicht von den Gewaltausbrüchen distanzierten. Der Protest richtete sich nicht nur gegen die Polizeigewalt, sondern auch gegen das vor ein paar Tagen ausgesprochene Verbot einer mutmaßlich terroristischen Ökogruppierung. Frankreich brennt: Nach zwei fürchterlichen Nächten forderte die bürgerliche Opposition die Ausrufung des Ausnahmezustands. Die Ausschreitungen fielen mit dem Beginn des islamischen Opferfests zusammen.

Die Polizei in den Banlieues

Noch in Marseille hatte Emmanuel Macron Nahels Tod als „unentschuldbar“ und „unerklärlich“ bezeichnet. Die Bilder seiner Erschießung zirkulierten im Internet. So schnell wie die Instrumentalisierung dieses Todes begann das dissonante Konzert der Intellektuellen. „Unerklärlich“ sei sie keineswegs, hob Didier Fassin an. Für den Anthropologen am Collège de France ist die Polizeigewalt in den Banlieues banalster Alltag. „Jahr um Jahr machen ihre Bewohner die tägliche Erfahrung der polizeilichen Aggressivität, des Tods durch Feuerwaffen, Strangulierung, Ersticken, Unfall“, an dem die Polizei beteiligt sei. Unaufhaltsam habe sie ihre „Vorrechte auf Kosten der Bürgerrechte“ ausgeweitet. Fassin hat für die Polizeigewalt viele Erklärungen. Sie gipfeln in den „Lügen der höchsten staatlichen Instanzen“.

Für die Polizei sind die Gehorsamsverweigerungen zur Normalität geworden, sie hätten drastisch zugenommen, sagte ein Beobachter im Fernsehen. Als „besonders lustig“ bezeichnet Malika Sorel, ehemaliges Mitglied des Haut Conseil à l’Inté­gration, die Tatsache, dass Macron in der Symbolstadt Marseille wieder einmal die Reformvorschläge und Versprechen gemacht habe, die schon in der Vergangenheit nichts gebracht hätten und auch nie eingehalten wurden: „2005 entdeckte Frankreich die Existenz von Jugendlichen, die bereit sind, für sie gebaute Schulen, Sportanlagen und Kulturzentren in Brand zu setzen.“ Schon damals hatte sich die wochenlange Revolte am Tod zweier Jugendlicher entzündet: Sie flüchteten vor der Polizei in eine Transformatorenstation und starben an einem Stromschlag.

Die hilflose Republik

Gewalt, blutige Revolten und Bürgerkrieg gehören seit der Großen Revolution zur französischen Geschichte. Sie wurden kanalisiert und von der Politik assimiliert. Problemlos integrierte die Gesellschaft Einwanderer, die sich an ihnen beteiligten. Im Mai 68 gab es dank der weisen Zurückhaltung der mit Pflastersteinen beworfenen Polizei und ihrer Chefs keine Toten. Nach wochenlangen Streiks ging der Aufstand mit dem Anfang der Sommerferien und einem Wahlsieg de Gaulles zu Ende.

Diese historischen Mechanismen funktionieren nicht mehr, die Aufstände – wie jener der Gelbwesten – bleiben folgenlos und werden nicht politisch, sondern mit dem staatlichen Scheckbuch bewältigt. Nicht einmal mehr die mit den letzten Resten der republikanischen Frömmigkeit inszenierten Zeremonien können die Minderheit mit dem Staat und die Nation mit sich selbst versöhnen.