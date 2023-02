Der Ballettdirektor Goecke möchte sich entschuldigen. Er bittet nicht um Entschuldigung für seine ekelhafte Tat, er denkt, er könne es selber. Er schreibt auch nicht der Betroffenen, er macht es über die Medien und nennt seine Selbstentschuldigung aufrichtig. So aufrichtig ist sie, dass er gleich neue Vorwürfe an die Tanzkritikerin hinterherschickt, der er im Foyer der Staatsoper zu Hannover Hundekot ins Gesicht gedrückt hat. Er nennt das verniedlichend eine „Überreaktion“, weil er findet, die Kritikerin habe ihn provoziert. Er könne nicht alles schweigend hinnehmen.

Was denn „alles“? Die Tanzkritikerin dieses Feuilletons, Wiebke Hüster, hat seit 2006 ganze neun Werke von Herrn Goecke besprochen, der jetzt so tut, als sei sie ihm auf Schritt und Tritt mit böser Absicht hinterher gewesen. Er soll doch nicht so maßlos übertreiben. Goecke hat in dieser Zeit mehr als siebzig Choreographien auf die Bühne gebracht. Zwei davon hat unsere Kritikerin enthusiastisch gelobt, beide im Jahr 2021. Siebenmal war sie hingegen kritisch, hat sich gelangweilt in seinen Stücken, fand seine Neigung, die Tänzer zittern zu lassen, nicht interessant. Wo lagen da die „Beleidigung“, die „Verunglimpfung“, das „Mobbing“, die „Geschäftsschädigung“, von denen Goecke jetzt in seiner Entschuldigung spricht? Worin, denkt er, liegt die Aufgabe der Kritik? Dass sie nicht einfach nach Belieben den Daumen hebt oder senkt, verschweigt er, verschweigt also, dass in Kritiken Argumente für die ästhetischen Urteile gegeben werden.

Diese Argumente kann man dann teilen oder nicht, das Publikum kann sie überprüfen und triftig oder irrig finden. Doch inwiefern kann man von Beleidigung sprechen, wenn jemand sich im Theater langweilt oder auf den Arm genommen fühlt und das aufschreibt? Inwiefern liegt „Mobbing“ vor, nur weil er seine Stücke selbst besser findet als die Kritikerin? Sie hat ihn bis zum vergangenen Samstag gar nicht gekannt. Und welche Geschäfte, um Goeckes Wort zu verwenden, sind dem angeblich Geschädigten denn entgangen? Etwa achtzig Ballette in dreiundzwanzig Jahren, mitunter alle zwei Monate eines, zweimal Choreograph des Jahres, einmal Deutscher Tanzpreis – die Geschäfte scheinen zu laufen, an Beifall mangelt es nicht. Nur hat das unsere Kritikerin nicht beeindruckt.

Tatsächlich geht es bei den Vorwürfen Goeckes um etwas anderes. Marco Goecke bläst den Popanz einer persönlich auf ihn fixierten, durchweg (außer zweimal) negativ eingestellten und ihn (alle zwei Jahre) verfolgenden Kritikerin auf, damit die Öffentlichkeit trotz seiner widerlichen Hundekot-Attacke Verständnis für ihn aufbringe. Er erzählt uns die Künstlerlegende vom sensiblen Schöpfer, der von unsensibler Kritik so lange gejagt wurde, bis ihm der Kragen platzte. Dem und nicht der Bitte um Entschuldigung gilt seine Presseerklärung. Dazu, dass er sich aufrichtig bei Wiebke Hüster entschuldigen möchte, passt es nicht gut, ihr gleichzeitig immer größere und haltlosere Vorwürfe zu machen. Wir erlauben uns darum, seine Aufrichtigkeit für gespielt, und zwar nicht einmal gut gespielt, zu halten.