Ereignis auf der Autobahn : Dem Fahrer stockt das Herz

Was verbirgt sich auf der Autobahn in der Dunkelheit? Bild: dpa

Dass das Leben manchmal literarischer sein kann als Literatur, haben schon viele Schriftsteller festgestellt – Philip Roth etwa befand seine Wirklichkeit als so beschaffen, dass die eigene Phantasie dagegen mager wirke. Dass ein Unternehmen wie Google tatsächlich einmal an seine Beschäftigten den Leitspruch „Don’t be evil“ ausgegeben – und sich später von diesem wieder verabschiedet hat, hätte wohl kein Dave Eggers oder Joshua Cohen besser erfinden können. Dass hieraus nun gar der Schluss zu ziehen wäre, die besten Geschichten schreibe das Leben selbst, schiene hingegen übertrieben, denkt man etwa an das ultralangweilige Erzählen der gerade grassierenden Memoir-Literatur, die dazu geeignet ist, Verfechter eines „undramatischen“, ereignislosen Erzählens, wie es in der späten Moderne gerne angestrebt wurde, das Fürchten zu lehren.

Was folgt nun aus dieser Gemengelage? Vielleicht dies: Literatur braucht gelegentlich jenen blitzartigen Kairos-Moment, der aus der Wirklichkeit Kunst macht. Aus dem Moment wird dann vielleicht eine Kleist’sche Anekdote oder das Motiv einer Novelle wie in Martin Walsers „Ein fliehendes Pferd“, die angeblich von der Meldung über ein solches inspiriert war. Die bloße Mitteilung, wie sie am Mittwochabend bei einem hessischen Radiosender zu hören war, auf der A 5 sei Vorsicht geboten, weil sich Kinder auf der Fahrbahn befänden, hat, auch wenn sie dramatisch klingt, wohl noch keine literarische Besonderheit.

Was bleibt, ist ein Readymade-Gedicht

Aber ein kleiner Zusatz, ungewöhnlich für diese Art von Meldung, ändert alles. Er lässt dem Autofahrer das Herz stocken: „...befinden sich Kinder auf der Fahrbahn, zwei Mädchen mit Taschenlampen“. Die zusätzliche Information löst wohl bei jedem eine Kette von Fragen aus, oder eher eine Explosion: Wie kamen die Mädchen dorthin? Warum mit Taschenlampen? Warum der Hinweis an die Öffentlichkeit, dass es sich um Mädchen handelt, warum der auf die Taschenlampen? Was bezwecken die Mädchen mit den Lampen? Sind sie märchenhaft vom Weg abgekommen? Wollen sie Fahrer blenden? Damit „Ich lieb’ Dich“ in den Himmel schreiben? Während die Phantasie ihre Arbeit macht, wird die Warnung einige Minuten später noch einmal gesendet, dann folgt nichts mehr dazu.

Die Nachfrage bei der Autobahnpolizei am nächsten Morgen ergibt, diese habe den Streckenabschnitt sofort abgefahren, aber nichts dergleichen gesehen. Was bleibt, ist ein Readymade-Gedicht: „Auf der A 5, Frankfurt Richtung Basel / Nahe der Ausfahrt Weiterstadt / Befinden sich Kinder auf der Fahrbahn / Zwei Mädchen mit Taschenlampen“.