Als ich irgendwann mal in einem leeren Zimmer lag und Antony and the Johnsons hörte, die ich schon fast vergessen hatte, und meine Notizen vom Februar und März durchblätterte, wurde mir Folgendes bewusst: Der Krieg hat etwas, das mir sehr wichtig war, weggefressen, das Gefühl für Zeit. Früher, als ich in einem friedlichen Land gelebt habe und mit meinem unaufgeregten Alltag beschäftigt war, wusste ich – und darin liegt die bittere Ironie –, dass mein Leben endlich ist, ich wusste, dass früher oder später der Tod kommen und alles um mich herum ein für alle Mal verschwinden wird. Der Krieg mit seiner ganzen unersättlichen Gier hat mir dieses Gefühl genommen. Obwohl der Tod im Krieg konzentrierte Alltäglichkeit ist, fühle ich mich nicht mehr sterblich. Die Zeit ist stehen geblieben. In meinem Leben gibt es sie im eigentlichen Sinne nicht mehr. Die unfreiwillige Soldatenrolle dehnt die Zeit ins Unendliche, eine langfristige Perspektive gibt es nicht mehr. Der Krieg geht nicht zu Ende, der Tod kommt nicht. Alles steht still. Weißes Rauschen. Lethargie. Pläne machen, träumen, das sind Vorstellungen aus dem Reich der Phantasie. Ich denke viel häufiger an meine Ruhe im Hier und Jetzt. An mein Gleichgewicht hier und jetzt. An die hehre Stille.

In dieser Lethargie, ummantelt von den Gepflogenheiten der Armee, kannst du darüber nachdenken, wie es um die Perspektive von Ruhe und Gleichgewicht bestellt ist. Festen Grund unter den Stiefeln spüren, den Eudämonismus zum obersten Lebensprinzip erheben: Jetzt soll es mir gut gehen. Wenn du die Gelegenheit hast auszuschlafen, gut zu essen, dich zu duschen oder deine Sachen zu waschen – nutze sie. Wenn du die Gelegenheit hast, eine Menge leckere Sachen zu kaufen – kauf sie und iss sie sofort auf. Gönn dir den Dopamin-Kick. Denn schon morgen zerfrisst dich das Kortisol und unterdrückt die Fähigkeit deines Organismus, Serotonin zu produzieren.

Der Roman ist liegen geblieben. Aber ich hatte einen besonderen Abend,

„Es kommt mir so vor, als hätte ich dich schon ein paar Monate nicht gesehen“, sagte meine Frau.

„Und mir kommt es so vor, als wäre es gestern gewesen“, antwortete ich.

Ich hatte Urlaub und bin vor zwei Wochen in meine Einheit zurückgekehrt. Aber die letzten zwei Wochen, die ich im Wald verbracht habe, in dem ich nun schon seit fast einem Jahr sitze, sind mit zwei Wochen im zivilen Leben nicht zu vergleichen. Es ist ein Moment, unscheinbar, schwerelos und durchscheinend, beinahe unsichtbar. Du hast dieselben Handlungsmöglichkeiten wie gestern, wie vor zwei Monaten und wie vor einem halben Jahr. Dasselbe alte Maschinengewehr, dieselben erschöpften und emotional ausgebrannten Leute an deiner Seite, dieselben bis zum letzten Loch vertrauten Waldwege. Manchmal passiert es, dass ich durch den Wald laufe, geistesabwesend und schläfrig, und mich frage, welcher Monat eigentlich ist. Und mir dann mit meiner Schlussfolgerung der Antwort zuvorkomme: Ist das nicht eigentlich egal? Wenn du eine Ewigkeit hinter dir und eine Ewigkeit vor dir hast?

Als ich Urlaub hatte, war ich zehn Tage in Kiew. Ich würde nicht behaupten, dass ich den Urlaub nun lange herbeigesehnt hätte. Ich habe ihn genommen, weil er mir gewährt wurde. Weil ich die Gelegenheit bekam. Die ich genutzt habe. Wenn man in der Unendlichkeit lebt, ist es eigentlich egal, wann man Urlaub nimmt, zumal ich sowieso nicht wusste, was ich nun meinem Körper und meiner Seele wirklich Gutes tun konnte. Ich dachte, ich würde wieder neu lernen, die Zeit wahrzunehmen, meine Fähigkeit, Witze zu machen und offen zu lachen, zurückgewinnen. Ich kaufte mir einen neuen Laptop, um den Roman zu Ende zu schreiben, an dem ich nun schon fast zwei Jahre sitze. Ich war unterwegs, habe Freunde getroffen, Interviews gegeben, hatte Massagen, Spaziergänge . . . Der Roman ist liegen geblieben. Aber ich hatte einen besonderen Abend. Meine Frau und ich bekamen Besuch von unseren Freunden Oleksandr und Olena. Wir saßen wieder an unserem großen weißen Tisch, aßen Käse, tranken Wein dazu und redeten über den Krieg. Wie früher. Als der große Krieg noch nicht begonnen hatte und wir nicht über Beerdigungen und brutale Einzelheiten von der Front sprachen, sondern über die neuesten Filme und kreativen Projekte, an denen wir alle pausenlos arbeiteten.

Fast ein Jahr im Wald

In unserem vergangenen Leben haben wir einmal so zusammengesessen. Die Großinvasion hatte noch nicht begonnen. Wir waren noch naiv und schmiedeten konkrete Pläne für die kommenden Monate. Einige befreundete Ehepaare und ihre Kinder hatten sich versammelt. Ich stellte allen (den Erwachsenen, nicht den Kindern) eine Frage: Was würdet ihr machen, wenn es zu einer Großinvasion käme? Die Antworten sind eigentlich nicht so wichtig. Wahrscheinlich sind sie sogar total unwichtig . . . All das hat sich vor mehreren hundert Jahren zugetragen, und meine innere Chronik nimmt diese Ereignisse als graue Vorzeit wahr, die mittlerweile von Legenden und Moos überwuchert ist. Ich weiß nur noch, dass ich den anderen mit meinen unangenehmen Fragen irgendwie den Abend verdorben habe.

Oleksandrs und Olenas Haus ist nicht mehr da: Die Russen haben es ganz zu Beginn des Krieges zerstört.

Viktor ist nicht mehr da. Auch er war an dem Abend dabei, als ich die unangenehmen Fragen über die Zukunftspläne stellte. Keiner von uns hätte damals gedacht, dass Viktor kämpfen und als Held am Vorabend des neuen Jahres sterben würde.

Oleksandr hat sich der Territorialverteidigung angeschlossen. Und ich sitze nun schon fast ein Jahr im Wald, hätschle meine Erschöpfung und hänge im Zeitloch.

Und unsere Frauen, sie reagieren auf alles so sensibel, dass mir angst wird. Ihre Wut ist allumfassend, ihre Liebe unanfechtbar. Ihr Glaube ist angeknackst, aber nicht getötet. Voller Schmerz denke ich daran, dass eine von ihnen ihren Mann nicht mehr umarmen kann. Aber ich möchte annehmen, dass er sich jetzt einfach in einer anderen zeitlichen Dimension befindet. Dass er ewig lebt.