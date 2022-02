Amerikas Debatte um „Maus“ : Warum und zu welchem Ende studiert man diesen Comic?

Art Spiegelman, aufgenommen in seinem Atelier in SoHo Bild: Nadja Spiegelman/Steven Barclay Agency/dpa

Eine Minute nach Beginn der Veranstaltung war die vorab festgelegte Höchstgrenze an Teilnehmern an diesem Zoom-Gespräch schon erreicht: Fünftausend Menschen hatten sich aus der ganzen Welt zugeschaltet, um Art Spiegelman zu lauschen. Wer jetzt noch dazukommen wollte – und es sollten am Ende noch einmal so viele sein – wurde auf die Facebook-Seite der gastgebenden Institution verwiesen: The Jewish Federation of Greater Chattanooga. Wie kommt Spiegelman, der bekennende Agnostiker, zu einer jüdischen Vereinigung? Und was hat der Mann, der sein geliebtes New York City so selten verlässt, wie es ihm nur möglich ist, mit Chattanooga zu tun?

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Nun, die Stadt mit dem klangvollen Namen ist die viertgrößte des amerikanischen Bundesstaates Tennessee, und in einem benachbarten kleinen Landkreis namens McMinn ist vor einem Monat Spiegelmans Comic „Maus“ vom Lehrplan der dortigen Schulen genommen worden (F.A.Z. vom 1. Februar). Der Aufschrei in den Vereinigten Staaten war groß: Der mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete autobiographische Comic über das Schicksal einer jüdischen Familie in der Schoa sollte wegen des Gebrauchs des Schimpfwortes „bitch“ nicht länger im Geschichtsunterricht der achten Klassen über den Holocaust eingesetzt werden?

Wachsender Zensurdruck befürchtet

Spiegelman selbst sah darin ein Signal für die wachsenden Zensurdruck, dem aufklärerische Bücher in den Vereinigten Staaten ausgesetzt seien. Und deshalb war er nur zu gern bereit, der Einladung der Jewish Federation zu folgen – zumal aus Solidarität auch christliche und weltliche Organisationen die Veranstaltung unterstützten und es sich pandemiebedingt um ein gestreamtes Gespräch handelte, so dass der Comic-Autor sich aus seinem Atelier in SoHo zuschalten lassen konnte. Trotzdem treibe ihm sein anstehender „Tennessee Waltz“ den Schweiß auf die Stirn, hatte Spiegelman vorab wissen lassen, aber als der mittlerweile weißhaarige Mittsiebziger auf dem Bildschirm erschien, war er die Ruhe selbst: Mit Rückendeckung durch ein vollgestopftes Bücherregal (kein einziger Comic!) und Dauerentspannung durch seine obligatorische E-Zigarette beantwortete er die Frage , warum und zu welchem Ende man „Maus“ im Geschichtsunterricht studieren solle.

Zuerst, so berichtete Spiegelman, habe er die Nachricht aus McMinn County für einen Witz gehalten. Aber „Maus“ sei für ihn selbst schon immer eine Quelle von Missverständnissen gewesen. Als der Comic 1992 abgeschlossen war, erhielt er den renommierten amerikanischen Young Adults Fiction Award zugesprochen. Spiegelman berichtete, wie erbost er damals darüber war: „Maus“ sah er weder als Fiktion noch als Jugendbuch an. Mit Ersterem hatte er recht; selbst die „New York Times“ korrigierte ihre an­fängliche Einordnung des Comics in der Belletristik-Bestsellerliste zugunsten der Sachbuch-Sektion. Doch im Hinblick auf die Einschätzung als Jugendbuch korrigierte dann Spiegelman seine Meinung, als in den Folgejahren immer mehr Schulen erst in Amerika und dann weltweit „Maus“ im Unterricht einsetzten.