Armut in Deutschland

Armut in Deutschland :

Armut in Deutschland : Frau, Akademikerin, geht zur Tafel

Die Armut in Deutschland wächst dramatisch, und an den Tafeln spitzt sich der Verteilungskampf zu. Das Schicksal einer Akademikerin zeigt: Es kann jeden treffen.

Manchmal kamen Kinder und bestaunten die Tafelgänger wie seltsame Tiere im Zoo, mit einer Mischung aus Faszination und wohl auch ein bisschen Grusel. Solche Leute sah man schließlich nicht alle Tage. Natürlich hatten die von einer Erzieherin begleiteten Sprösslinge gut situierter Eltern aus dem Kiez den Armen eine Kleinigkeit mitgebracht, weil das als pädagogisch wertvoll gilt. Unter den Gaben war zum Beispiel eine Dose Schältomaten der Marke „Ja“. Das Billigste ist gerade gut genug.

Alexandra Zipperer, die seit vierzehn Jahren auf eine der vielen Berliner Tafeln angewiesen ist und jetzt das Buch „Tafeln wie Gott in Deutschland“ veröffentlicht hat, empfand diese armutstouristisch angehauchten Besuche stets als erniedrigend: „Die Kinder standen dann da, wussten gar nicht genau, was sie hier sollten, und starrten uns mit großen Augen an. Es war der Gipfel der Demütigung, von solch kleinen Wesen als etwas Außerirdisches, nicht Dazugehöriges angestaunt zu werden.“