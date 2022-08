RBB-Skandal geht an Substanz : Kernschmelze

Die Senderchefs der ARD fürchten, dass der RBB-Skandal den ganzen Senderverbund in die Tiefe reißen könnte. Deswegen setzen sie ein radikales Zeichen. Ob man das in der Hauptstadt versteht?

Home of the Bonuszahlungen: der Sitz des RBB an der Berliner Masurenallee. Bild: dpa

Der Schritt ist einmalig: Die Intendanten der ARD haben der Geschäftsleitung des Rundfunks Berlin Brandenburg (RBB) das Vertrauen entzogen. Die RBB-Rundfunkratschefin Friederike von Kirchbach habe mit ihrem Rücktritt „das Signal für einen tiefgreifenden Neuanfang“ gesetzt, sagt der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow. „Dieser wird auch die amtierende Geschäftsführung des Senders betreffen müssen.“ Deutlicher können die Senderchefs nicht werden, sie haben nicht darüber zu bestimmen, was im RBB geschieht. Aber deutlich genug ist es. Mit dieser Führung, will es heißen, wird es nicht gelingen, den Sumpf trockenzulegen, in dem der RBB versinkt.

Dass die ARD-Chefs und -Chefinnen so handeln und die Aufsichtsgremien und Rechtsaufsicht des Rundfunks Berlin Brandenburg auffordern, für einen echten Neubeginn zu sorgen, hat verschiedene Gründe. Zuerst wurden die Senderchefs von der inzwischen abberufenen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hinters Licht geführt. Sie hatte in den ersten Tagen, als die gegen sie und den Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf gerichteten Vorwürfe aufkamen, so getan, als wäre nichts. Sie drohte sogar mit presserechtlichen Schritten gegen die Enthüller und sprach davon, dass sie in der ARD viel Solidarität erfahre. Das Gegenteil war der Fall. Die Intendantinnen und Intendanten erfuhren vielmehr jeden Tag aufs Neue von weiteren Episoden des Skandals, die inzwischen so reichlich sind, dass man sie gar nicht mehr aufzählen kann. Da gab es kein Vertrauen, sondern berechtigtes Misstrauen.

Schlesinger wollte nicht zurücktreten

Das ging so weit, dass Schlesinger von den anderen Senderchefs zum sofortigen Rücktritt als ARD-Vorsitzende gedrängt werden musste. Sie meinte, sie könne den Senderverbund noch bis Ende dieses Jahres führen, den anderen war klar: Jetzt ist Schluss. Das war am Donnerstag, 4. August. Drei Tage später trat sie als RBB-Intendantin zurück. Tags darauf bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft, dass sie gegen Schlesinger und Wolf ermittelt. Das heißt: Während Schlesinger an ihren Posten noch festhielt, war die Justiz schon tätig.

Mit Schlesingers Interimsnachfolger Hagen Brandstäter haben die anderen ARD-Intendanten, wie man dem gemeinsam beschlossenen Statement, das Tom Buhrow heute vorgetragen hat, entnehmen kann, auch keine guten Erfahrungen gemacht. Schlesinger war weg, aber als Aufräumer profilierte sich ihr Nachfolger nicht. Vor dem Landtag in Potsdam sagte er, es gebe gar keine Boni im RBB. Dabei weiß inzwischen jeder: Es gibt, sie werden nur anders genannt. Und sie fallen so üppig aus, dass es heißt, Patricia Schlesingers Einkünfte hätten zuletzt nicht bei den offiziell angegebenen 303.000 Euro, sondern vielleicht bei 400.000 Euro gelegen. Auch Brandstäter bekam einen Bonus, wie er in einer Sondersendung des RBB kleinlaut zugab. Dann gab er zu Protokoll, dass es mit dem Bonussystem bald vorbei sein werde.

Von diesem aber haben alle in der Geschäftsführung gewusst und profitiert, inklusive der Juristischen Direktorin und der vormaligen Personalchefin, die nun Verwaltungsdirektorin ist. Auch die Bezüge fürs Nichtstun, die der RBB ehemaligen Geschäftsführern von Tochterfirmen bezahlt oder Kameraleuten, die nicht mehr beschäftigt werden, sind im Direktorium des RBB bekannt gewesen.

Alle anderen wussten von von den Boni für 27 Topverdiener im RBB nichts, nicht die geplagten Mitarbeiter des Senders und auch nicht die Intendanten der anderen ARD-Anstalten. Dass ihnen die Kunde über das seit 2018 existierende Pfründesystem, das die RBB-Personalchefin den anderen Chefpersonalern der ARD vor fünf Monaten erklärt hatte (die das alle nicht guthießen), nicht bekanntgemacht wurde, deutet auf einen Fehler im System hin. Es heißt aber nicht – in der ARD wussten alle, wie das beim RBB läuft. So wird es inzwischen aber gelesen.

Furcht vor dem Flächenbrand

Auch aus diesem Grund gehen die Intendanten auf maximale Instanz. Sie müssen einen Flächenbrand fürchten, bei allen ARD-Sendern gehen zurzeit Fragenkataloge von Journalisten ein, die wissen wollen, ob es dort auch Boni gibt oder Luxuskarossen und wenn ja, wie diese genutzt werden. Ein noch nicht ausreichend beleuchtetes Kapitel sind die Nebeneinnahmen, die Intendanten und Direktoren mit ihren Jobs als Verwaltungs- und Aufsichtsräte von Tochterfirmen erzielen. Das gibt es nicht nur bei der ARD, sondern auch beim ZDF.

Was wir hier erleben, ist die Kernschmelze eines Senders, die das gesamte öffentlich-rechtliche System zu erfassen droht. Patricia Schlesinger und Wolf-Dieter Wolf haben den RBB auf eine Weise in einen Selbstbedienungsladen verwandelt, der das System zum Einsturz bringen kann. Jeden Tag gibt es neue Enthüllungen. Der Verwaltungsrat hat geschlafen, der Rundfunkrat wirkt hilflos, die alte Intendantin ist weg, der neue hat nicht das Vertrauen seiner Intendantenkollegen. Die beraten, wenn es darauf ankommt, fortan ohne den RBB. Der Sender braucht eine Rettungsmission. Sonst ist das Vertrauen der Beitragszahler für immer verloren.