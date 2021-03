Aktualisiert am

Bildungsbauten in Köln : Meine Schule, die hat fünf Ecken

Dorfgemeinschaft statt Verwahranstalt: Gernot Schulz setzt mit den Neubauten für die Bildungslandschaft Altstadt Nord in Köln architektonische und städtebauliche Maßstäbe.

So geht Schule heute, weil sie nicht nach Schule aussieht: Das Zentrum der von Architekt Gernot Schulz entworfenen Kölner Bildungslandschaft Nord. Bild: Stefan Schilling

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein solches Werk gelingt? Sieben Bildungs- und Jugendeinrichtungen, mehrere städtische Ämter und eine Stiftung haben sich in Köln zusammengetan, um gemeinsam mehrere Neubauten nach einem pädagogischen Reformkonzept zu errichten. Inzwischen gehen die Bauarbeiten an der Bildungslandschaft Altstadt Nord dem Abschluss entgegen – und siehe da, das Vorhaben ist in architektonischer Hinsicht derart spektakulär geglückt, dass man ihm möglichst viele Nachahmer wünscht.

Sicher, als schnell wird man den Projektfortschritt, der etwa durch einen von Welpen bewohnten Fuchsbau verzögert wurde, nicht bezeichnen können. Und viel teurer als geplant ist die Sache auch geworden. Doch jeder erfahrene Architekt weiß: Ärgernisse wandeln sich irgendwann zu Anekdoten, und Geldsummen werden abstrakt, sobald das Werk erst einmal vollendet ist. Und so können Gernot Schulz, Namensgeber des von ihm geführten Kölner Architekturbüros, und Projektleiterin Raphaella Burhenne de Cayres mit stolzer Gelassenheit durch den von ihnen geformten Kern der Bildungslandschaft führen.