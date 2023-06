Antwort auf Hedwig Richter : Weimar war gestern und ist heute

Aktualisiert am

Weimar wirke mittlerweile wie zu einem Reflex reduziert, der stets als Warnsignal ausgelöst werde, sobald die Demokratie kriselt oder die AfD 18 Prozent erlangt (und wenn nur in Umfragen). Dies darf man zu Recht als unbedacht und womöglich sogar schädlich erachten, weil so von nunmehr ganz andersartigen Problemen als jenen während der Zwischenkriegszeit abgelenkt werde. Es ist allerdings kritisch zu prüfen, ob diese Diagnose, die jüngst Hedwig Richter in dieser Zeitung vorgetragen und damit zugleich für einen Abschied von einem insgesamt missleitenden und schädlichen Weimar-Vergleich plädiert hat, ohne Weiteres zutrifft.

Es stellt sich erstens die Frage, ob die These von „Weimar“ als historisch sublimierte Drohkulisse so allgegenwärtig und unangefochten ist, wie Richter suggeriert. Und zweitens, ob daran nicht ein reduziertes Verständnis vom Charakter der ersten deutschen Demokratie gekoppelt ist, das dem mittlerweile erreichten historischen Reflexionsniveau keineswegs gerecht wird. Beantwortet man die beiden Fragen differenziert, ohne sich von vereinzelt aufheulenden Geschichtssirenen aufschrecken zu lassen, entsteht ein anderes Weimar-Bild, das zu betrachten und interpretieren sich lohnt, auch wenn man den altbekannten Leitsatz beherzigt, dass sich Geschichte nicht wiederholt.