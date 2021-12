Ankunft in Deutschland : Sprechen Sie Deutsch!

Nichts verstehen, was man hört, nur das verstehen, was man sieht: die ersten Minuten in der ersten Klasse in Deutschland Bild: Tobi Frank

Er war aus Schaumstoff, er war riesig. An seine Farbe aber kann ich mich nicht genau erinnern. Ich denke, er war gelb. Es war also ein großer, vielleicht gelber Schaumstoffwürfel. Vor ihm saßen zwanzig, vielleicht auch fünfundzwanzig kleine Kinder, saßen auf Stühlen in einem Kreis. Und immer wieder stand einer auf und warf den großen Würfel. Das waren die ersten Minuten mit meiner neuen Klasse, der ersten Klasse in meinem neuen Land, in Deutschland.

In Russland hatte ich die erste Klasse da schon hinter mir.

Ich war also zum zweiten Mal in einer Ersten und hielt mich jetzt an der Hand meiner Mutter fest. Und drückte sie. Wir standen in der Tür, sahen die Schaumstoffwürfel-Szene und dachten wahrscheinlich das Gleiche. Meine Mutter konnte damals nicht mehr als drei, vier Worte Deutsch. Wie ich. Trotzdem war uns beiden sehr klar, was dort passierte. Nach jedem Wurf starrten die Kinder endlos auf den Schaumstoffwürfel. Dann sagten sie etwas. Sie zählten laut die Punkte – auf Deutsch nennt man sie „Augen“, doch das lernte ich erst später. Damals war ich wütend. Meine Eltern hatten mich, die schlechteste Schülerin des Gymnasija-Frjasino bei Moskau, zuerst gegen meinen Willen nach Deutschland gebracht und dann auch noch in eine Schule, in der die Schüler sogar noch schlechter waren als ich – die Schlechteste. Zumindest in Mathematik. Zu Hause und in Russland lernte man in der ersten Klasse das große Einmaleins. Hier aber anscheinend einfach nur das Zählen. Hier war alles anders. Und ich verstand nichts, jedenfalls nichts, was ich hörte, verstand nur, was ich sah.

Sie sahen anders und ganz seltsam aus

Ich sah dann eine schöne Frau mit roten Lippen. Sie stand auf einmal vor uns und lächelte wie eine Freundin. Sie sagte „Hallo“ und sagte gleich danach „Frau Hose“. Mit ihrer flachen Hand klopfte sie sich zuerst auf ihre Brust. Dann sagte sie noch einmal „Hose wie Hose“, klopfte auf ihren Schenkel, lachte. Was das Wort „Hose“ bedeutete, das wusste ich nicht. Trotzdem lächelte ich auch.

Ich lächelte in Deutschland viele Jahre dieses verzerrte, falsche Lächeln: das – so nenne ich es – Ausländer-Lächeln. Denn ich hatte viele Jahre Angst vor Deutschland und vor Deutschen. Ich hatte Angst, etwas falsch zu machen. Und diese Angst versteckte ich hinter dem straff gespannten Mund, denn wenn ich freundlich aussehen würde, würde mir niemand etwas tun, würde man mich als Fremde hier in Ruhe lassen, das dachte ich damals. Es klappte. Je mehr ich lächelte, desto mehr wurde ich ignoriert. Aber aus anderen Gründen: Nicht, weil ich harmlos und so freundlich aussah mit dem Lächeln. Nein, die Menschen ignorierten mich, weil viele das als unschön und unangenehm empfanden und empfinden, in fremde, ihnen unbekannte, lächelnde Gesichter zu schauen. Das alles aber wusste ich in diesen ersten und endlosen und traurigen Minuten in meiner ersten deutschen Klasse nicht.

Ich wusste nur, dass ich unter lauter Idioten gelandet war – das Wort „Idioten“ sagte ich natürlich nicht, nur duraki, sagte es am Abend zu meinen Eltern. Erklärte ihnen, dass diese kleinen duraki nicht einmal rechnen konnten. Und dass sie anders und ganz seltsam ausgesehen haben. Allein diese Mädchen! Sie hatten Hosen an. Sie trugen ihre Haare nicht geflochten. Sie trugen sie kurz und ungekämmt und offen.