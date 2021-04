Angelica Domröse zum 80. : Sie spielte sogar Stalin

Die Rolle, die eine Schauspielerin berühmt macht, muss nicht zwangsläufig auch ihre liebste sein. So ist das mit Angelica Domröse und ihrer „Paula“. 1973 spielte sie in Heiner Carows „Die Legende von Paul und Paula“ eine junge alleinerziehende Mutter in Ost-Berlin auf der Suche nach der großen Liebe. Der Film machte sie über die Grenzen der DDR hinaus berühmt (und wurde sogar von Angela Merkel bei einer Filmvorführung 2013 als deren Lieblingsfilm vorgestellt).

Das mag zum einen daran liegen, dass er wohl der französischste Film war, den die Defa produzierte – nicht nur die scharfen Schnitte, die ein Jahr in drei Bilder packten, waren deutlich von der Nouvelle Vague beeinflusst, auch die Art, wie Paare hier Ehe, Treue, Sex und Begehren verhandelten, hätte genauso gut in Godards oder Truffauts Paris gepasst. Mit dem Unterschied, dass die Figur der Paula dann doch bedeutend vielschichtiger war als etwa Jean Sebergs Patricia in „Außer Atem“ oder Brigitte Bardots Camille in „Die Verachtung“. Paula ist eine Romantikerin, die dem Leben ihr Glück abringen will. Domröse gelingt es, sie mal zerbrechlich, mal mutig, mal verzweifelt, mal trotzig wirken zu lassen, manchmal innerhalb weniger Sekunden all das; etwa wenn sie im gelben Frotteebademantel im schmalen Bett mit Kirschschnaps in Melancholie versinkt, abwägt, ob sie doch die Vernunftbeziehung zu einem älteren Verehrer eingehen soll, und dann in ihren Augen einen Funken zündet, der auf ihr Gesicht überspringt.

Tagsüber vor der Kamera und abends auf der Theaterbühne

Den Kampf, der sich da ankündigt, hatte sie selbst geführt. 1941 in Berlin-Weißensee geboren, wuchs sie in Trümmern auf. Nach der Schule arbeitete sie zunächst als Stenotypistin, wollte aber auf die Bühne. 1959 bekam sie ihre erste Rolle in „Verwirrung der Liebe“ und begann das Schauspielstudium an der Babelsberger Filmhochschule. Helene Weigel beorderte sie mit einem Telegramm, das nur das Wort „Vorsprechen“ enthielt, ans Berliner Ensemble. Sie gab ihr dort die Rolle der Polly in Brechts „Dreigroschenoper“ und den Rat, sich bei den Proben ins Parkett zu setzen. Domröse lernte, dass nicht nur blindes Ausprobieren, sondern auch Beobachten und Analyse den guten Künstler ausmachen. Die junge Frau war ein Arbeitstier, stand tagsüber vor der Kamera und abends auf der Theaterbühne. Ab 1966 begann unter Benno Besson in der Berliner Volksbühne „die aufregendste Theaterzeit ihres Lebens“, wie sie es später in einem Interview erzählte. Die Stücke reichten von der Klassik bis in die Gegenwart, sie spielte Rollen von Shakespeare wie von Peter Hacks.

Als sie 1976 die Petition gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterschrieb, begannen ernste Schwierigkeiten. 1980 verließ sie mit ihrem Mann, dem Schauspieler Hilmar Thate, die DDR. Der Rhythmus „morgens drehen, abends Theater“ war nicht mehr zu halten, lagen ihre Engagements doch meist in unterschiedlichen Städten. Rollen beim Fernsehen wie 1986 in Michael Hanekes „Fräulein“ oder Helmut Dietls „Kir Royal“ blieben die Ausnahme, denn Angelica Domröse entschied sich für die Bühne. Sie gab am Hamburger Thalia Theater die Helena im „Faust“ (1980), ein Jahr später spielte sie unter Boy Gobert am West-Berliner Schiller Theater Wedekinds „Lulu“, und 1987 trat sie in George Taboris Inszenierung von Gaston Salvatores „Stalin“ in der Titelrolle auf. Den ausschreitenden Gang mit leicht gebeugtem Oberkörper, den sie sich für diesen Part angeeignet hat, konnte sie auch Jahre später noch innerhalb von Sekunden zur Erheiterung des Interviewers hervorholen. Am Sonntag wird Angelica Domröse achtzig Jahre alt.