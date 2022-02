Andrea Arnold über Doku „Cow“ : Einer Kuh kann man keine Vorschriften machen

Direkter Blick in die Kamera: Hauptdarstellerin „Luma“ in „Cow“ Bild: Mubi

Sie sind vor allem für Ihre Spielfilme wie „Fish Tank“, „Wuthering Heights“ und „American Honey“ bekannt. Warum haben Sie jetzt einen Dokumentarfilm gedreht?

Die Idee reicht lange zurück, bestimmt sieben Jahre. Ich wollte etwas über Landwirtschaft und Viehzucht machen, wusste aber noch nicht, wie das aussehen sollte. Dann hatte ich die Idee, einfach – so ähnlich wie in meinen Spielfilmen – ein lebendiges Wesen zu beobachten. Ich konnte aber nicht wissen, ob man dieses Wesen dann auch kennenlernen würde, ob es überhaupt Sinn ergab, ob man dieses Wesen fürchten müsste. Ich weiß etwas über die Instinkte und Verhaltensweisen von Tieren. Darum war ich sicher, dass das Tier, dem ich folgen wollte, eine Persönlichkeit hätte. Es war auch nicht so wichtig, was für ein Film das werden würde – kurz oder lang, Dokumentarfilm oder Drama. Ich wollte es einfach ausprobieren. Es musste nicht in irgendwelche Schubladen passen.

Wie sah das dann bei den Dreharbeiten aus?

Es ging zunächst darum, eine ganz normale Milchfarm zu finden. Es gibt alle möglichen Arten, von groß und industriell bis zu den kleinen und biobetriebenen. Die Farm, die wir ausgesucht haben, war ein mittelgroßer Familienbetrieb. Das war mir sehr recht – ich wollte keine Extreme ausloten. Wir kehrten über vier Jahre hinweg dorthin zurück – immer dann, wenn etwas passierte. Ich wollte zunächst einem Neugeborenen und seinem Lebenszyklus folgen. Doch das ergab sich leider nicht. Dann entdeckten wir Luma, die „Hauptdarstellerin“. Sie hatte so ein schönes Gesicht. Sie wurde dann schwanger, und wir filmten die Geburt. Luma war die perfekte Kandidatin.

Nun kann man einer Kuh nicht sagen, wie sie vor einer Kamera agieren soll. Haben Sie sich deswegen auf den Zufall verlassen müssen?

Meine Absicht war es, die Dinge so zu präsentieren, wie sie sind. Ich wollte nichts manipulieren. Man muss immer eine Wahl treffen, beim Dreh, im Schneideraum. Innerhalb dieses Rahmens habe ich bis zu einem gewissen Grad versucht zu zeigen, was ist. Dazu gehörte auch, dass Luma sich der Kamera bewusst war. Sie schlug gerne mal mit dem Kopf dagegen oder sah neugierig hinein. Ich hab diese Szenen dringelassen. Wenn sie mit dem Prozess des Filmemachens interagiert, muss man das beibehalten. Denn das ist die Wahrheit. Die Wahrheit verleiht der ganzen Sache erst Leben.

Die Kamera geht manchmal sehr nah ran an die Kuh. Hat sie das nicht genervt?

Die Kühe sind es gewohnt, dass immer Menschen um sie herum sind. Ihr Leben wird von den Menschen sehr geregelt und bestimmt. Wir haben auch immer darauf geachtet, die Tiere nicht zu stören, wenn es nicht der richtige Zeitpunkt war. Wir haben sie sehr respektiert und geliebt. Luma hatte sich daran gewöhnt, dass wir sie beobachten, mit einer sehr kleinen Kamera. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass sie wusste, dass sie gesehen wurde. Immer wenn sie in die Kamera schaute, schien sie das zu spüren. Ich wollte, dass wir sie sehen. Und es ihr genauso ging: „Sie sehen mich.“

Sie blickt auch den Kinozuschauer an, und man fragt sich, was sie denkt – das ist ein großer Moment.

Ich liebe es, wenn sie so in die Kamera schaut. Wir können natürlich nicht wissen, was sie denkt. Es ist ein Geheimnis.

Sie zeigen auch die Welt außerhalb des Milchhofs: Flugzeuge am Himmel, einen großen Brexit-Heißluftballon, Feuerwerk, Vögel, Regionalzüge, die Sterne und den Mond. Sind das Symbole der Freiheit?

Vielleicht. Kennen Sie das, wenn man Tiere aus einem fahrenden Zug beobachtet? Ich habe diese Situation einfach umgekehrt. In der Nähe der Farm gab es eine viel befahrene Straße. Mir gefiel die Idee, dass das eine ständige Erinnerung an uns Menschen ist. Die Tiere sind wegen uns dort, wo sie sind. Wir sehen sie, aber wir engagieren uns nicht für die Tiere, die wir für Nahrung und Kleidung benutzen. Das ist mein Weg, uns daran zu erinnern, wer wir sind. Die Sterne waren einfach da, und sie waren schön. Die Kühe bewegen sich nachts sehr friedvoll auf dem Feld. Das war ein sehr kraftvolles Bild. Ich zeige keine anderen Menschen, die diese Dinge außerhalb des Milchhofes sehen. Es könnte also sein, dass nur die Kühe die Dinge so sehen und erfahren.

Wir sehen in Ihrem Film nur ganz selten Menschen, schon gar nicht ihre Gesichter.

Die Kühe stehen eindeutig im Vordergrund des Films. Ich wollte zunächst nur mit ihnen so etwas wie eine Verbindung herstellen. Ich konzentrierte mich auf die Gesichter und vor allem die Augen der Kühe. Die Augen sind ja das Fenster zum Bewusstsein. In ihnen spielt das eigentliche Leben. Darum blieb ich zumeist auf dem Kopf und den Augen. Das war eine sehr strenge Regel. Wenn also Menschen in der Nähe waren, hat man sie schlicht und einfach nicht gesehen. Irgendwie gefiel mir das, weil die Menschen so zu Aliens, zu Fremden werden.

Es gibt keinen Kommentar, der das, was wir sehen, erklären würde.

Ich war von Anfang an überzeugt, dass wir ihn nicht brauchen. Was sollte ich dem Zuschauer erklären? „Hier ist sie. Sie bekommt ein Baby.“ Das ist gar nicht nötig. Die Menschen sollen ihre eigenen Erfahrungen mit Luma machen. Die Zuschauer werden so mehr und mehr involviert. Sie müssen darüber nachdenken, was passiert. Das ist es doch, worum es beim Kino geht: Man lässt Raum für die Menschen, sich zu beteiligen. Man regt das Publikum an, indem man ihm nicht alles gibt. Heutzutage sind wir daran gewöhnt, dass alles ausbuchstabiert wird, vor allem in Hollywood-Dramen. Es gibt keine Subtilität mehr. Das Kino erlaubt einem aber, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Dinge werden einem nicht erzählt, sondern gezeigt. Ich wollte, dass mein Film Kino ist.

Der Dokumentarfilm „Cow“ ist ab 11. Februar im Arthouse-Streamingdienst „Mubi“ zu sehen.