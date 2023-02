Die Vereinigung der amerikanischen Theaterkritiker (ATCA) hat in einer Stellungnahme ihre Unterstützung der Ballettjournalistin Wiebke Hüster bekräftigt, die an der Staatsoper Hannover zum Opfer eines gewalttätigen Angriffs des Choreographen Marco Goecke geworden war. „Kritiker“, heißt es in der Erklärung, „sollten ihren Beruf ohne Angst vor physischer Auseinandersetzung ausüben können, und Künstler hohen Niveaus sollten die Rolle der Kritik im Ökosystem der Künste verstehen und respektieren.“

Anders als die Hannoveraner Opernintendantin Laura Berman, die sich bislang vor allem um Einfühlung in den Täter bemüht hat und in der vorsätzlichen Tat ausdrücklich keine Attacke auf die Pressefreiheit erkennen konnte, halten die amerikanischen Kritiker fest, die Tat sei nicht nur eine schreckliche Verletzung der angegriffenen Person gewesen, sondern ein Versuch, die freie Presse einzuschüchtern.

Berman hatte am Donnerstag gesagt, für Künstler werde auf allen möglichen medialen Kanälen zum Teil anonym und oft ohne jegliches Verantwortungsbewusstsein ein großer Druck aufgebaut. Dieser sei „für ein Individuum kaum erträglich“. Davor müssten Künstler geschützt werden. Das rechtfertige allerdings keine Übergriffe jeglicher Art auf Kunstkritiker.

Teile dieses Statements waren bereits am Freitag vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV) kritisiert worden. Der niedersächsische Landesvorsitzende Frank Rieger schrieb auf Twitter: Wer nicht fähig sei, in dem Angriff auf die Kritikerin der F.A.Z. eine Attacke auf die Pressefreiheit zu sehen, „hat offenbar nicht verstanden, was am Samstag in der Staatsoper passiert ist.“ Journalistinnen und Journalisten lebten wie Künstlerinnen und Künstler von der Meinungsfreiheit: „Wer darauf mit Gewalt reagiert, verlässt den demokratischen Konsens.“