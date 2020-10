Amerikanische Lyrikerin : Louise Glück erhält Literaturnobelpreis

Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an die Amerikanerin Louise Glück. Das hat die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm verkündet. Der Literaturnobelpreis ist mit neun Millionen schwedischen Kronen und damit derzeit fast 860.000 Euro dotiert. Er zeichnet das Gesamtwerk der Preisträger aus. Die Lyrikerin Glück erhält ihn „für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit schmuckloser Schönheit die Allgemeingültigkeit im Dasein Einzelner findet“.

Im vergangenen Jahr ging er an zwei Literaten, den Österreicher Peter Handke und Olga Tokarczuk aus Polen. Damit holte die Akademie die 2018 wegen des Skandals um Belästigungs- und Korruptionsvorwürfen abgesagte Vergabe nach. Nach der Neubesetzung der Jury und Reformen bei der Vergabe erfolgt die Auswahl der Preisträger über Vorschläge und ein mehrstufiges Verfahren.

