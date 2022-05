19. Mai 2022

TEXTE UND PROTOKOLLE: Silke Weber

FOTOS: Anna Aicher

Alt und Jung wohnen zusammen in einem Haus, weil sie zusammenwohnen wollen. Die einen helfen beim Haushalt oder unterstützen in Technikfragen. Die anderen beraten in Lebenslagen und bieten bezahlbaren Wohnraum. Einsamkeit wird gegen Erfahrung eingetauscht, das Miteinander zählt. Das klingt fast wie eine Utopie. Oft ist vom Generationenkonflikt die Rede. Alte Umweltsünder versus junge Umweltkämpfer, wohlhabende Senioren versus machtlose Nachwachsende, denen die Zukunft abhandenzukommen droht, finanziell, klimatisch, generell. Alt gegen Jung, Jung gegen Alt.



Dass es gemeinsam besser für alle geht, zeigen immer neue Mehrgenerationen-WGs, Mehrgenerationenhäuser oder Mehrgenerationensiedlungen. Wo Menschen, die vom Alter und der Lebensphase, in der sie stecken, unterschiedlicher nicht sein könnten, bewusster und vor allem intensiver miteinander leben wollen.