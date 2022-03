Alte Gemüse- und Obstsorten : Rettung für den „Roten Heinz“

’Roter Heinz‘ und ’Onkel Gustav‘ – so heißen nicht nur oft schrullige Verwandte, sondern auch alte Tomatensorten. Von klein und rund bis länglich gelb und grün gesprenkelt ist für jeden Geschmack etwas dabei: Mehr als 130 Sorten baut der Gemeinschaftsgarten Acker Pella in Langenhagen bei Hannover an – zur Erhaltung der Artenvielfalt. Und die Nachfrage steigt. „In diesem Jahr war der Ansturm so groß, dass wir den Jungpflanzenverkauf früher einstellen mussten“, sagt Jan Heeren, der 2013 zusammen mit Maren Ihnen den gemeinnützigen Verein Acker Pella e. V. gegründet hat. „Schließlich brauchen wir auch selbst noch Tomatenpflanzen – für die Saatentnahme.“

Der Start der Initiative war eher Zufall. Eigentlich wollten sie nur einen Garten für sich und Freunde finden. Als sie die alte Gärtnerei kauften, sollte sie für alle zugänglich sein. „Wir haben schnell gemerkt, dass es nicht geht, hier nur was für sich zu machen, deshalb haben wir den Verein gegründet. Wir essen selbst gerne Tomaten, aber wir haben ja auch noch anderes Gemüse und engagieren uns auch im Umweltbildungsbereich.“ Heeren ist im Hauptberuf Landschaftsarchitekt, Ihnen ist beim BUND Niedersachsen zuständig für Kampagnen und Aktionen.