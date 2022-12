Alles außer Fußball : Männer aus Manchester

Die Fußball-WM in Qatar ist zum Abgewöhnen. Nicht nur, weil die deutsche Nationalelf längst weg ist. Zeit, sich aus gegebenem Anlass die Serie „Queer as Folk“ anzusehen.

Im Norden Englands gibt es ein Sprichwort, das besagt: „There’s nought so queer as folk“: Es gebe nichts Seltsameres als die Leut’. Was und wer kann einem nicht alles seltsam vorkommen.

Wer nicht gern Fußball schaut, mag zum Beispiel seltsam finden, dass da Männer einem Ball hinterherlaufen. Wer gern Fußball schaut, mag merkwürdig finden, unter welchen Umständen Männer gerade einem Ball hinterherlaufen – in einem Land, das es nicht seltsam findet, Menschen unwürdig zu behandeln.

Gegen die Moralvorgaben

Wenn man diese WM schon auf die harmloseste Weise boykottieren will (gar nicht erst einschalten), könnte man sich derweil eine Serie anschauen, die gegen die Moralvorgaben dieses Landes spricht: „Queer as Folk“, die Serie über die Canal Street, das Schwulenviertel in Manchester.

Mehr als zwanzig Jahre ist es her, da wurde vom Leben der Endzwanziger Vince und Stuart und des Teenagers Nathan erzählt. „Queer as Folk“ war die erste Dramaserie im britischen Fernsehen, deren Protagonisten schwul waren – keine Nebenfiguren, keine Lachnummern, keine Opfer, wie in Soaps und Fernsehfilmen zuvor.

Es ging um Sex, Party, Drogen, Alkohol, um Liebe, Familie, Freundschaft. Einige Kritiker waren erwartbar empört: Promiskuität! Drogenkonsum! Derbe Sprache! Untreue! Die anderen begeistert: Promiskuität! Drogenkonsum! Derbe Sprache! Untreue! Die trauen sich was, die Drehbuchautoren!

Weder repräsentativ, noch bewundernswert

Russell T. Davies, der die Serie schrieb (und wenige Jahre später „Doctor Who“ für die BBC wiederbelebte) befand: Figuren müssen nicht repräsentativ oder bewundernswert sein. Die Serie zeige nur einen kleinen Teil schwulen Lebens, der bis dahin noch nicht so unverblümt, überspitzt und witzig dargestellt worden war.

Als der „Guardian“ die Serie auf seiner Liste der besten Fernsehshows platzierte, hieß es in der Begründung: „Es ist schwer zu sagen, wie viele der Zuschauer potentiell beleidigt in Ohnmacht fallen würden, anstatt einfach abzuschalten.“ Großartig ist „Queer as Folk“ aber nicht, weil es provoziert.

Aidan Gillen, der den selbstbewussten, teils sehr unsympathischen Schönling Stuart spielte, fasste es so zusammen: „Ich war überrascht, wie brisant es war. Es war nicht der sexuelle Inhalt: Ich war einfach beeindruckt von der Offenheit. Ich hatte noch nie ein Fernsehdrehbuch gelesen, das so frech war.“

Damals diskutierte das House of Lords, ab welchem Alter schwule Männer einvernehmlich Sex haben dürfen (Charlie Hunnam spielte in der Serie einen Fünfzehnjährigen). Es war eine Zeit, in der schwule Männer das Aids-Trauma hinter sich lassen wollten. Eine Zeit, so Davies, in der schwule Männer noch nicht an Ehe denken konnten.

„Queer as Folk“ wurde zum Erfolg, mehr als drei Millionen Zuschauer schalteten ein. Sie fanden an den Männern aus Manchester nichts seltsam.